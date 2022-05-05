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Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

Eski CHP'li Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun ABD ile dirsek temasına dikkat çekerek, "ABD Kılıçdaroğlu'ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor. Deniz Baykal ulusal çıkarlara sahip çıktığı için bu komplolar yaşandı." dedi. 6'lı masa toplantılarından dolayı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ateş, "Şu anda Kemal Bey bile adayı bilmiyor. Kulağına fısıldayacaklar, Kemal Bey adayını açıklayacak. Kılıçdaroğlu aday olmayacak" ifadesini kullandı.

Ekleme: 5.05.2022 - 00:07 Güncelleme: 5.05.2022 - 00:11 / Editör: Ozge Selin
Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan TBMM 22. Dönem Başkanvekili, Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP içinde yaşanan kaset kumpasına ilişkin ayrıntıları açıkladı.

ABD'nin kendisiyle de diyalog kurmaya çalıştığını vurgulayan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP'de yaşanan kaset kumpasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz Ateş'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:

'ABD KILIÇDAROĞLU'NDAN TAVİZ KOPARTABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR'

'ABD Türkiye'deki muhalefete darbe yapmıştır. Deniz Baykal'ın güçlü kişiliği Türkiye'de derin devletin işlemesinin önüne geçiyor dendi. Kılıçdaroğlu'nu getirmek istediler. ABD Kılıçdaroğlu'ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor. Deniz Baykal ulusal çıkarlara sahip çıktığı için bu komplolar yaşandı.

'ABD CHP'Yİ İŞGAL ETTİ'

Baykal'ın uzaklaştırılması ve yerine daha münasip bir muhalefet liderinin iş başına getirilmesi istendi. Hillary Clinton da o dönemde kaset kumpasından önce CHP Genel Başkanı Baykal'ın parti içindeki gücü sorarak parti içindeki muhalefeti araştırmış. Kılıçdaroğlu ile olan ilişkisini bile sormuş. ABD CHP'yi işgal etti.


'ABD BENİMLE DE DİYALOG KURMAK İSTEDİ'

ABD benimle de diyalog kurmak istedi. O dönemde Baykal'ın yardımcısıydı. Ben durumu Baykal'a sordum o da görüşmemi söyledi. Ama her görüşmemizde 'Baykal partiden gidebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz?' gibi sorular soruldu.

'ORUÇ TUTMADIĞIM WIKILEAKS BELGELERİNDE'

ABD Siyasi İşler Müsteşarı beni Ramazan'da iftara davet etti. Ben oruç tutmadığım için reklam gibi olmaması adına vatandaşları kandırmamak adına o akşam iftara katılmadım. Bu durum Washington'a bildirilmiş. Wikileaks belgelerinde bile yer aldı.


'KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK'

Ben aday olmayacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Siyasi bir liderliği olan kimse düşüncelerini açıklar, insanlar da gelir sana oy verir. Öyle komployla falan lider olunmaz. Kendi tabanına rağmen karar veremezler, karar alamazlar. Gölgede lider yetişmez ajan yetişir. CHP'de o makamlara sahip olacak bir tane aday yok mu ya? İnce'nin adaylığı da bir mecburiyetin ifadesiydi. Devlet adamı olacak kişiye gel bakalım Muharrem der mi insan. Şu anda Kemal Bey bile adayı bilmiyor. Kulağına fısıldayacaklar, Kemal Bey adayını açıklayacak.


'İMAMOĞLU'NUN GENEL MERKEZ'LE DİYALOĞU YOK'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden CHP yönetimi rahatsız. İmamoğlu'nun Genel Merkez'le diyaloğu yok. Bunu ikinci gel bakalım muharrem vakası olarak görüyorum. İnsan kendi belediye başkanının kamuoyu önünde küçük düşürür mü? İstanbul'a gelmem, çağırırım Ankara'ya. Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' açıklaması tam bir kepazelik. Kılıçdaroğlu, kendi grubunu yönetemiyor, devleti nasıl yönetecek?'




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