PKK'da çözülme hızlandı! 3 örgüt mensubu teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 terör örgütü mensubunun daha teslim olduğu belirtildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldıkkarı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 37'ye yükseldi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'