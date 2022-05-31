İbrahim Kalın'dan Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İbrahim Kalın Ukrayna'dan çıkamayan gemilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Bildiğiniz gibi özellikle Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusu büyük önem arz ediyor. Aksi halde bütün dünya gıda kriziyle karşı karşıya gelecek.Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye’de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Türkiye çok önemli bir rol oynamış olacak."Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan çıkamayan gemiler yüzünden yaşanan tahıl krizi hakkında konuştu ve tahıl taşınması konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirmişti.Ukrayna'da mahsur kalan gemilerle ilgili Putin, "Rusya, Ukrayna'dan tahıl taşınması konusunda yardımcı olmaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.G7 ülkeleri, Ukrayna-Rusya savaşının yoksul ülkeleri tehdit eden küresel gıda ve enerji krizini tetiklediğine dikkati çekerek Ukrayna depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahılın ihraç edilmesi için acil çözüm üretilmesi konusunda uyarıda bulunmuştu.Azak Denizi ve Karadeniz'deki birçok limanın Rus ablukası altında olması veya zarar görmesi, sigorta yapılamaması, nakliye maliyetlerinin yüksek olması ve bazı gemilerin savaş bölgesine yönelik rotaları kullanmayı tercih etmemesi Ukrayna’nın depolarındaki yaklaşık 40 milyon ton tahılın ihraç edilmesini engelliyor.Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, şu anda altyapı zorlukları ve Rus ablukası nedeniyle yaklaşık 25 milyon ton tahıl Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarında beklemede.Normal zamanlarda yüzde 95’i deniz yoluyla olmak üzere 5 milyon ton ihraç eden Ukrayna, Mariupol, Cherson ve Berdyansk gibi bazı limanlarının Rus kontrolü altında olması ve bazılarının ağır hasar görmesi nedeniyle ihracatta zorlanıyor.