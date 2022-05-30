  • USD: 16,35 - 16,38
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ecevit'in CHP sözleri yeniden gündem oldu: Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için bunu yapanlar CHP'nin mirasçısı olamaz

CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in geçmişte 32.Gün isimli programdaki sözleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Ecevit röportajında, "Sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullanıyor.

Ecevit'in CHP sözleri yeniden gündem oldu: Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için bunu yapanlar CHP'nin mirasçısı olamaz
Ekleme: 30.05.2022 - 10:12 Güncelleme: 30.05.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Ecevit'in CHP sözleri yeniden gündem oldu: Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için bunu yapanlar CHP'nin mirasçısı olamaz
CHP, Haziran 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde HDP ile sıkı işbirliğini sürdürüyor. Güneydoğu'da oylarını artırmak isteyen CHP, HDP ile görüşmelerin yanı sıra terörle mücadeledeki temkinli tutumu ile de dikkat çekiyor. Türkiye'nin terör örgütünün kökünü kazımak için çıkardığı tezkereye 'Hayır' diyen CHP grubu, terör örgütünün sözde yöneticilerinden tebrik üstüne tebrik almıştı. CHP, yine terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden çıkması gerektiğini savunuyor.

CHP'deki ulusalcıların partiden bir bir ayrıldığı veya tasfiye edildiği dönemde eski Başbakan ve CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in ortaya çıkan bir röportajı çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Ecevit, CHP'nin Misak-ı Milli ve Kuvayi Milliye partisi olduğunu belirterek, Güneydoğu'da biraz daha fazla oy almak için bu isimlerin Meclis'e taşınması görevinin üstlenilemeyeceğini belirtiyor. Ecevit, bu tarz bir işbirliğinde bulunanların da CHP'nin mirasçısı olamayacağını ifade ediyor.

"BUNLAR CHP'NİN MİRASÇISI OLAMAZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 16'ncı Başbakanı olan Bülent Ecevit, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32'nci güne bir röportaj vermişti. O röportajdan dikkat çeken bir kısım sosyal medyada yeniden gündem oldu. Binlerce kişinin paylaştığı videoda, Ecevit, CHP'nin izlemesi gerektiği yolu net ifadelerle anlatıyor ve terörü kırmızı çizgi olarak aktarıyor.

HDP ile ortaklığını her gün daha ileri bir boyuta taşıyan, sınır ötesi terör operasyonları için çıkarılan tezkereye bile 'hayır' diyen CHP'nin bugün izlediği siyaset ile Ecevit'in 'Kuvayı Milliye' partisi olarak adlandırdığı CHP arasındaki eksen farkı dikkat çekiyor.

Ecevit, çok konuşulan o videoda, "Cumhuriyet Halk Partisi, Misak-ı Milli'den ve Kuvayi Milliye'den doğmuş bir partidir. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için and içenlerin kurdukları bir partidir. O halde sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullanıyor.
Faciadan dönüldü: Kartal’da İETT otobüsünde korkutan yangın
Bakan Nureddin Nebati: Öncü göstergeler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor
25 bin çalışana tam 180 milyon TL iade!
Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı
Hala ortak aday çıkaramayan 6'lı masa sosyal medyanın diline düştü! Tuvalet terliğine adaylık başvurusu
Ecevit'in CHP sözleri yeniden gündem oldu: Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için bunu yapanlar CHP'nin mirasçısı olamaz
Teröre teröriste kucak açanların son rezaleti! Fransa’da PKK kampı!
Yunanistan yine provokasyon peşinde! Türkiye'nin hamleleri endişelendirdi; sıcak yazda 4 kriz senaryosu...
Ukraynalı grup Eurovision'da kazandığı kupayı SİHA almak için sattı
Siper Füzesi emin adımlarla yükseliyor
İngiltere'de enflasyon ve hayat pahalılığı krizi: Spor salonları ve yüzme havuzları kapanabilir
Fahiş kiraya karşı dikkat çeken TOKİ detayı! Hükümet önerileri topladı! İşte öne çıkan 5 madde...
Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
Bakan Koca duyurdu! Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı
MSB'den acı haber! Pençe Kilit Harekatı'nda 1 asker şehit
MSB'den Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır
Metrobüs arızalandı, yolcular yürümek zorunda kaldı
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü mesajı!
Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı
Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor

Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Meteoroloji'den mevsim normali uyarısı! Yaz etkisi aktif...

Meteoroloji'den mevsim normali uyarısı! Yaz etkisi aktif...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!