10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

Teksas, Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'na gerçekleştirilen kanlı saldırı ardından ABD alarma geçti. 18 yaşındaki fast food restoranı personeli Salvador Ramos tarafından 19 çocuk ile 2 öğretmenin öldürülmesinin akabinde ülkedeki huzursuzluk devam ediyor. ABD'de saldırıdan yalnızca günler geçmesine rağmen yeni saldırıların planları kurulmaya devam ediyor.Güney Teksas'ta bir okulda, katliam planlamakla suçlanan dört kişi arasında 17 yaşındaki iki erkek çocuğun da olduğu ortaya çıktı. Her ikisi de 17 yaşında olan Nathaniel Montelongo ve Barbarito Pantoja tutuklandı ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış saldırı düzenlemeye teşebbüsle suçlandı.Florida'da 10 yaşındaki bir çocuk, okulunu havaya uçurmakla tehdit eden metin mesaj gönderdiği iddiasıyla Cumartesi günü tutuklandı. Lee County Şerif Ofisi'ne göre, Marquez Florida, Cape Coral'daki Patriot İlköğretim Okulu'nda 5. sınıf öğrencisi. Marquez, yetkililer tarafından sorgulandıktan sonra, toplu katliam yapmak için yazılı tehditte bulunmakla suçlandı.Şerif Carmine Marceno yaptığı açıklamada, 'Bu öğrencinin davranışı, özellikle Uvalde, Teksas'taki son trajediden sonra mide bulandırıcı. Okullarımızda kanun ve düzen olacak! Ekibim bu tehdidi araştırmak için bir saniye bile tereddüt etmedi. Bir saniye bile!' ifadelerini kullandı. Şerif Marceno ekledi: 'Bu çocuk sahte bir tehditte bulundu ve şimdi bunun gerçek sonuçlarını yaşıyor.' ifadelerini kullandı.Robb İlkokulu'na yapılan saldırıdan iki gün sonra, Şerif Marceno medyaya son derece sert konuştu: 'Çocuklarımızı vuramazsınız. Bu ülkeye ölümcül güç getirirsen, seni öldürürüz.'Şerif Marceno, hepsi saldırı tüfekleriyle silahlanmış ve taktik teçhizata bürünmüş altı şerif yardımcısının önünde yaptığı açıklamada, Lee County sakinlerinin çocuklarının bölgedeki okullarda güvende olduklarından emin olmaları gerektiğini söyledi.Şerif, Florida Valisi Ron DeSantis'e eyaletteki kolluk kuvvetlerine çocukları güvende tutmak ve kanun ve düzeni korumak için 'teçhizatı' verdiği için teşekkür etti. Olay, Okul Tehdit Uygulama Ekibi ve Gençlik Hizmetleri Suç Araştırmaları Birimi tarafından araştırılıyor.2020'de Cumhuriyetçi Marceno, Demokrat rakibi Robert Neeld'e karşı kesin bir seçim zaferi kazandı. Florida Emniyet Teşkilatı, 2020'de Lee County'nin suç oranının 2018 ile 2020 arasındaki ilk görev süresi boyunca yüzde 18,4 düştüğünü söyledi.Cumhuriyetçi Parti üyesi Teksas Başsavcısı Ken Paxton, geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen saldırıdan saatler sonra benzer olaylara karşı öğretmenlerin silahlandırılması gerektiğini savundu. Haber kanalı Fox News'a yaptığı açıklamalarda Paxton, 'Böyle bir durumda hızla harekete geçebilmeleri için öğretmenleri ve yönetim kadrosundakileri silahlandırıp eğitebiliriz. Bence bu en iyi çözüm' dedi.Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz da okullarda silahlı güvenlik görevlilerinin yer alması gerektiğini savundu. Cruz, 'Geçmişteki deneyimlerimizden de bildiğimiz gibi çocukları güvende tutmanın en etkili yolu, okulda silahlı güvenlik güçlerinin yer almasını sağlamak' dedi.Senatör, silahsızlanma çağrısı yapan Demokratların, ABD'lileri anayasal haklarından mahrum etmeye çalıştığını savunarak, 'Bu işe yaramaz' dedi.18 yaşındaki Salvador Ramos, salı günü Ulveda kasabasında Robb İlkokulu'na düzenlediği silahlı saldırı ardından polis tarafından vurularak öldürülmüştü.Bu saldırı, Teksas tarihinde 2018'de Santa Fe şehrindeki Santa Fe Lisesi'nde gerçekleşen, 8 öğrencinin ve 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıdan sonra yaşanan en kanlı saldırı niteliğinde.13 kişinin yaralandığı bu saldırıyı okulda öğrenci olan 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis düzenlemişti.Robb İlköğretim Okulu'nda saldırgan Salvador Ramos, okula yerel saatle 11:33'te girmiş, ilk polisler yaklaşık 2 dakika sonra okula ulaşmışlardı. Bu polisler, saldırganın kendisini bir sınıfa kilitlediğini söyledi.12:03'te ise yaklaşık 19 polis okul koridorundaydı ancak saldırganın kendisini öğrencilerle birlikte kilitlediği sınıfa 12:50'ye kadar girmediler. Oysa ki geçen sürede içeriden silah sesleri geliyor ve öğrenciler 911'i arayarak yardım istemeye devam ediyordu. Saldırgan ancak 12:51'de, polisin taktik birliğinin olay yerine ulaşıp sınıfa girmesiyle öldürülebildi.Saldırganın okula, bir öğretmenin daha önce kapatmayı unuttuğu kapıdan, hiçbir engelle karşılaşmadan girdiği de açıklandı.Teksas Kamu Güvenliği Direktörü Steven McCraw, polisin Uvalde'deki okula ulaştıktan sonra içeri girmek için beklemesinin hatalı bir karar olduğunu belirterek 'İşe yarayacağını düşünsem özür dilerdim' dedi.