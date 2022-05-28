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SGK'dan flaş açıklama! Özel hastaneler için yeni karar!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kurumla sadece belli branşlarda yaptığı anlaşmaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyle tüm vatandaşların tüm sözleşmeli hastanelerden tüm branşlarda eşit bir şekilde hizmet almasının sağlandığını bildirdi.

Ekleme: 28.05.2022 - 23:39 Güncelleme: 28.05.2022 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
SGK'dan flaş açıklama! Özel hastaneler için yeni karar!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, Kurumun halihazırda 875'i kamu, 135'i üniversite ve 1419'u özel olmak üzere toplam 2 bin 429 sağlık hizmeti sunucusuyla yaptığı sözleşmelerle ülke çapında vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz bir şekilde erişiminin sağlandığı belirtildi.

Söz konusu 1419 özel sağlık hizmeti sunucusundan sadece 24'ünün kısmi branş/sağlık hizmeti sözleşmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu sağlık kuruluşlarına başvuru oranının ise özel sağlık hizmeti sunucularına yapılan başvuruların yalnızca yüzde 1'ine tekabül ettiği bildirildi.

Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedavilerin SGK tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerle diğer branşlarda anlaşma olmadığı için vatandaşlarda mağduriyet yarattığı kaydedildi.

TÜM BRANŞLARDA TETKİK, TAHLİL VE TEDAVİ

Konuyla ilgili bir düzenleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Yapılan düzenlemeyle vatandaşlarımızın başvurduğu sağlık hizmeti sunucusunda ihtiyacı olan tüm branşlarda tetkik, tahlil ve tedavilerini almaları sağlanmış olup sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasıyla özellikle kemoterapi hastalarının mağdur olacağı şeklinde basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamakta olup mevcut SGK sözleşmeleri gereğince, bahse konu hastanelerin sözleşmelerini devam ettirmek istememesi durumda dahi yatarak tedavileri devam eden hastalar ile belirli bir program dahilinde devam eden fizik tedavi, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz gibi sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanmaya devam edecektir. Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasında hedef, bu hastanelerle olan sözleşmelerin feshi değil tüm vatandaşlarımızın tüm sözleşmeli hastanelerden tüm branşlarda eşit bir şekilde hizmet almasını sağlamaktır.'

Sözleşmeleri devam eden sağlık hizmeti sunucularının 7 Haziran 2022'ye kadar başvuru yapması halinde sözleşmelerinin 1 Haziran 2022'den itibaren geçerli sayılacağı belirtilen açıklamada, 'Bahse konu süre, sözleşmenin kesintisiz devam etmesi konusunda önceki yıllarda da uygulanan rutin bir uygulama olup SGK ile anlaşma yapmak isteyen tüm hastaneler, süre sınırlaması olmaksızın SGK ile sözleşme yapabilmektedir. Dolayısıyla 7 Haziran 2022'den sonra müracaat eden sağlık hizmeti sunucularının da sözleşmeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır.' ifadesi kullanıldı.
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