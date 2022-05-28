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Beyaz Gazete
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FETÖ’cü Enes Kanter, alçaklıkta sınır tanımadı! Sosyal medyadan tepki yağıyor: Vatan haini...

ABD'de vatandaşı olduktan sonra "Freedom" soyadını kullanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı hadsiz bir video paylaştı. FETÖ'cü Enes Kanter'in skandal paylaşımına sosyal medyada her kesimden tepki yağdı. Kullanıcılar, "Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı'na ve temsil ettiği makama saygısızlık yapamaz. FETÖ'cü Enes Kanter’in hareketi Türk Milleti’ne yapılmıştır. Haddini bil" yorumları yapıldı.

Ekleme: 28.05.2022 - 12:41 Güncelleme: 28.05.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
ABD istihbarat teşkilatı (CIA) bağlantılı Merkez Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya gerçekleştirildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serildi.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN POSTERİNE BASTI!

ABD'de vatandaşı olduktan sonra "Freedom" soyadını kullanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu postere bastı.



SKANDAL PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI: HADDİNİ BİL

O anları sosyal medyadan paylaşan FETÖ'cü Enes Kanter'e sosyal medyada her kesimden tepki yağdı. Paylaşımlarda, "FETÖ'nün beslemesi Enes Kanter isimli kazmanın bu yaptığı şerefsizliktir!", "Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na ve temsil ettiği makama saygısızlık yapamaz. FETÖ'cü Enes Kanter'in hareketi Türk Milleti'ne yapılmıştır. Haddini bil" şeklinde yorumlar yapıldı.
FETÖ’cü Enes Kanter, alçaklıkta sınır tanımadı! Sosyal medyadan tepki yağıyor: Vatan haini...
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