Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST'te böyle seslendi: Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST etkinliği kapsamında Azerbaycan'da bir konuşma yaptı. Erdoğan, bölgede yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini ifade etti. Erdoğan, Azerbaycan'ın Türkiye ile ilişkilerini her alanda daha da ileri taşıyacağını ifade etti. Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi yönündeki adımların Türkiye tarafından desteklendiğini de bildirdi.'GÖNÜLLERİMİZ ARASINA KİM SINIR ÇİZEBİLİR'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:2 hafta önce Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını Aziz kardeşim Aliyev ile birlikte gerçekleştirmiştik. Bugün de Bakü'de bu etkinliğe birlikte imza atıyoruz. Hazar'ın incisi Bakü'de bir millet, 2 devlet, tek festival şiarı ile TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz. Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzde heyecanımızı paylaştığı için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan-Türkiye... Bizler sevinci de, üzüntüsü de bir olan özde bir olan iki devletiz, bir milletiz. Bizler asil bir milletin mensuplarıyız. Tıpkı Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır. Tıpkı doğduğumuz yerler gibi burası bizim öz yurdumuzdur. Aynı şekilde burası gibi Türkiye'de sizin öz yurdunuz, vatanınızdır. Kardeşler arasına kim mesafe koyabilir. İki kardeşi hangi hudut ayırabilir. Gönüllerimiz arasına kim sınır çizebilir?'AKINCI TÜRKİYE'DEN BURAYA NON-STOP UÇARAK BİR REKORA İMZA ATTI'Biz gönüllerimize çizilen hudutları yıkarak bugün burada birlikteyiz. Batı'dan Doğu'ya kadar nerede bir kardeşimiz varsa orası bizim evimizdir, yurdumuzdur. Türkiye ile Azerbaycan olarak Suşa beyannemesi ile ilişkilerimizi stratejik müttefikliğe çıkardık. Burada Selçuk kardeşime, ağabeyine, Bayraktar ailesine, özellikle Akıncı zirve noktasında olan bir SİHA, İstanbul'dan buraya non-stop uçmak sureti ile bir rekora imza attı. İnşallah çok daha farklı gelişmeler olacak, bunları da yaşayacak ve göreceğiz. İkili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık. Gelecek nesillerin işbirliğimizi daha da ileri götüreceğine inanıyorum. Sizlerden aziz şehitlerimizin şanlı mirasına gerektiğinde canınız pahasına sahip çıkmanızı bekliyorum. Bugün buraya geniş bir heyetle geldik. Kalbi sizinle çarpan gençlerimizin selamlarını getirdik. Karabağ deyince, Suşa değince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim. Size Türkiye'deki kareşlerinizin selamını getirdim.'HABİS ZİHNİYETLERE VERECEK TEK KARIŞ TOPRAĞIMIZ YOKTUR'Karşılaştığı onca haksızlık ve hukuksuzluğa rağmen destan yazan Aliyev ile iftihar ediyoruz. Aliyev ile Azerbaycan'ın aydınlık bir geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü görüyoruz.İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız yoktur, olmayacaktır. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değiliz. Nerede bir zulüm varsa, hukuksuzluk varsa tüm hücreleri ile karşıo çıkan yürekli bir milletin mensuplarıyız.'TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK'Aziz kardeşim Aliyev'in kararlı duruşu ile Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtulmuştur. Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin yürekli mensupları büyük bir başarıya imza atmıştır. 44 günlük vatan muharebesi akıl, teknoloji ve cesaret bir araya geldiğinde neler yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.Savunma Sanayii ürünlerimizin başarısına tüm dünya şahit olmuştur. Geldiğimiz yer iyidir ama kat edilecek çok yol vardır. TEKNOFEST bu güvenin sembolü bir etkinliktir. Yurt dışında ilk ke can Azerbaycan'da TEKNOFEST'i düzenlemenin haklı gururunu sizlerle yaşıyoruz.'UZAY VE HAVACILIK ALANINDA DA AZERBAYCAN İLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDE OLACAĞIZ'TEKNOFEST yarışmalarında derceye giren siz gençlerimiz, insansız hava araçlarını, yapay zekalarını geliştiren bilim insanları olacaksınız. Azerbaycan ile birlikte gençlerimize yeni ufuklar açmayı sürdüreceğiz. Her alanda olduğu gibi Uzay ve Havacıık alanında da Azerbaycan ile yakın ilişki içinde olacağız.'YILLARDIR MAYIN DÖŞENEN TOPRAKLARA REFAH VE BARIŞIN TOHUMLARINI EKİYORUZ'Türk dünyasının en yeni teknolojilerle yeni atılımlar gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Bölge halkları olarak hep birlikte geleceği inşa etmeliyiz. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız. Aliyev'in Ermenistan ile kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz. Azerbaycan'ın başarılarına bizzat şahitlik ediyoruz. Atalarımızın dediği gibi ne ekersek onu biçeriz. Yıllardır mayın döşenen bu topraklara, refahın, barışın tohumlarını ekiyoruz. Fuzuli Havalimanı'nı geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev ile birlikte açmıştık.ALİYEV: TÜRK SİHA'LARININ ÖNEMİNİ BİLMEYEN YOKTURİlham Aliyev Bakü'deki TEKNOFEST etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.Selçuk Bayraktar gençler için bir örnektir. SİHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Türkiye'nin artan gücü bizi de güçlendirir. Türkiye'nin uğurlu gelişmesi, inşası, Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ile bağlıdır. Aziz kardeşim Erdoğan'a ve tüm konuklarımıza memnuniyetlerimi bildirmek istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan bundan sonra ileri gidecektir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği...