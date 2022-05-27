Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Yalan iftira diz boyu'

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan kaçacak" açıklamalarına sert tepki gösterdi.İnce, "Kaçacaklar, hazırlık yapıyorlar" eski başbakanların eski cumhurbaşkanlarının elini kolunu sallayarak gezdiği bir ülkedir Türkiye." dedi.AKŞENER'E ABDÜLHAMİD TEPKİSİİyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Abdülhamid açıklamalarına da tepki gösteren İnce, "Atatürk de bizim, Abdülhamit de bizim. Bu kamplaşma doğru değildir nokta."ifadelerini kullandı."Kılıçdaroğlu aday olursa destekler misiniz?" sorusuna da cevap veren İnce, "Niye destekleyeyim ya, daha önceki seçimde kendisi olsaydı. Elini tutan mı vardı? Kendisi olsaydı kardeşim, nasıl ben istedim ya? Halk beni istedi, lütuf falan yok ortada. Hep yalan, saraya giden CHP'li yalanını attılar, iftira diz boyu. Gel bakalım Muharrem kimsin sen cumhurbaşkanı adayı öyle mi çağırılır? Lanet olsun dedim kurtuldum ben." dediUCUBE BİR ŞEYMillet İttifakı'nın muhtemel adayları arasında gösterilen belediye başkanlarına seslendi. Kılıçdaroğlu'nun aday tarifini ucube olarak nitelendiren İnce, "Belediye başkanlarınınyerinde ben olsaydım genel başkanın icazetiyle aday maday olmazdım. Aday olacaksam çıkardım göbekten aday olurdum. Hem sembolik olacak, hem kazanacak, hem Erdoğan'ı yenecek, hem 6 genel başkanın talimatlarını dinleyecek.BU KADAR KURNAZLIK OLURKılıçdaroğlu'nun Meclis'in yarısı kadın olsun teklifine sert bir dille eleştiren İnce, "Kılıçdaroğlu kanun teklifi vermiş Meclis'in yarısı kadın olsun ya bu kadarkurnazlık olur. Kendi partisinde yapmadığını kanun teklifi veriyor bir de millete anlatıyor. Bunu siyaset diye yutturuyorlar millete." ifadelerini kullandı.