Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşuyor! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Kurum Bilgilendirme Toplantısı'nda, projenin önümüzdeki yıl Mayıs ayı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını açıkladı.Bakanı Murat Kurum dün yaptığı açıklamada da 29 Mayıs Pazar Günü İstanbul'un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 fidanın dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törene tüm vatandaşları davet etmişti.Bakan Murat Kurum Bilgilendirme Toplantısı'nda şunları söyledi:BÜYÜK BİR DEĞİŞİME İMZA ATIYORUZYerini dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı'na bırakan Atatürk Havalimanı'nı muhteşem bir manzaraya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz... 8 buçuk milyon metrekarelik devasa bir alanda, büyük bir değişime imza atıyoruz.Genel Havacılık ve Askeri Alan olarak hizmet vermeye devam edecek bölgeler dışında kalan 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda Rekreasyon Alanı, Fuar ve Bilim Merkezi, Müzeler, Gençlik Merkezi, Yaşam Merkezi, Cami ve Spor alanlarıyla yepyeni bir dünya kuruyoruz.Bakan Murat Kurum projeye ilişkin detayları şu şekilde sıraladı:Ağaçları, yeşil alanları, deresi, sosyal donatı alanları ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul'un havasını ve çehresini değiştirecek. Millet Bahçesi'ne girişler 15 metre yüksekliğindeki Dua Kubbesinden sağlanacak.Cennet Bahçeleri'nin arasından geçilerek sessizlik ve huzurun hâkim olduğu Millet Bahçesi'ne ulaşılacak. İhalesi yapılan ilk etapta 2 milyon m2'lik alana sahip olan Millet Bahçesi'nin mevcut pistler haricinde kalan alanların %77'sine karşılık gelen yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, küçük çocuklar, yaşlılar ve engelliler güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürebilecek.Millet Bahçesi'nde Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, Pınarbaşı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca akan bir dere yer alacak. 3 metre genişliğe ve 2.350 metre uzunluğa sahip dere doğal eğimi ile denize doğru akacak. Dereboyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, en fazla 20 santimetrelik su derinliği ise çocukların güvenle su ile oynamalarına imkân sağlayacak.DÖRT MEVSİM YEŞİL KALACAKDüzenlenen bostanlarda çocukların doğayı tanımaları sağlanacak, günümüz insanının yaşamındaki doğa eksikliği tamamlanacak. Ziyaretçiler dalından meyve toplamanın keyfini yaşayacak. İbreli ve Yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla Millet Bahçesi dört mevsim yeşil kalacak, ayrı manzaralar sunacak."MEVCUT PİSTLER OLABİLDİĞİNCE KORUNACAK"2.5 kilometre uzunluğunda, 45 (banketler ile birlikte 60m) metre genişliğinde 2 adet uçak pistinin olduğu alana yaklaşık 145.300 ağaç dikilecek. Mevcut pistler olabildiğince korunacak, pistler çeşitli spor aktiviteleri için kullanılacak. Millet Bahçesi çevresinden bir duvar ile ayrılacak, kuzey ve güney girişlerinde tasarlanan yapılar ile Külliye geleneği sürdürülecek.Bahçeyi çevreleyen duvar üzerinde 13 farklı noktada yer alan Yan girişlerde Bakkal, İlk Yardım ve Servis alanları yer alacak. 4 adet yan giriş Millet Kıraathaneleri olarak hizmet verecek, ziyaretçilerin yaz-kış oturabilecekleri alanlarda dinlenme ve yeme-içme ihtiyaçları karşılanacak.355 bin metrekarelik mevcut terminalin %75'i Fuar ve Bilim Merkezi'ne dönüştürülecek, geri kalan alan Genel Havacılık için hizmet vermeye devam edecek. Yeniden kullanım imkânı olan mevcut havalimanı yapıları ise fuar alanı, müze, gençlik merkezi gibi yapılara dönüştürülecek.22 bin'er metrekarelik 2 Külliye yapısında düzenlenecek Kütüphane, Derslik, Atölyeler ve Millet Kıraathaneleri ile gençler ders çalışabilecekleri, araştırma yapabilecekleri, yeni hobiler edinebilecekleri alanlara kavuşacak.Yapılar geleneksel mimari kimliğimizi yansıtmanın yanı sıra, geleneksel yaşam biçimlerini de yeniden canlandıracak. Lokantalar, Kafeteryalar ve Hanlar yeme içme ile geleneksel ve yöresel alışveriş imkânı sağlarken, Aşevlerinde paylaşmanın huzuru yaşanacak.62 metrelik Kubbe çapı, 100'er metrelik minareleri ile toplam 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak Cuma Camii Millet Bahçesi projemizi taçlandıracak.Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlik Çayırı'nda yer alan Dev ekran etkinliklere renk katacak.AYNI ANDA 300 KİŞİ SPOR YAPABİLECEK2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip Spor Alanı'nda aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında normal oyun alanlarına kıyasla daha çok fiziksel aktivite içeren, doğayla iç içe, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kurallardan ve sınırlardan uzak kendi oyunlarını kurabilecekleri ve yaşıtlarıyla iletişim kurarak kendilerini ifade edip, paylaşım yapabilecekleri alanlar oluşturulacak.Millet Bahçesi'nin kuzeyinde, Gençlik Merkezi yanında 145bin metrekarelik alanda yapılacak Macera Parkı'nda gençler farklı deneyimler yaşayacak, heyecanlı anlar geçirecek.Doğa ile bütünleşen Macera Parkı'nda eşsiz parkurları ve 650 metre uzunluğundaki kaykay pisti ile gençler dünyada eşi benzeri olmayan bir aktivite alanına sahip olacaklar.