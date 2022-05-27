1959 model aracını yıllar sonra garajından çıkardı

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Cafer Öçgüdek, 1978 yılında 1959 model Mercedes marka otomobil satın aldı. Uzun süre aracını kullandıktan sonra çalışmak için yurtdışına çıkan Öçgüdek, bu esnada aracını kapalı garaja sakladı.44 yıl önce satın aldığı otomobili, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra garajdan çıkartan Öçgüdek, antika denilebilecek arabasının bakımlarını yaptırıp yollara kavuşturdu.Aracı 1978 yılında aldığını söyleyen Cafer Öçgüder, 44 senelik aracın 25'senesini garajda beklettiğini belirterek, “Arabayı 1978 yılında satın aldım, 44 senedir bende. Yurtdışına gitmeden önce uzun süre bu aracı kullandım, yurtdışına çıkarken bir garaja kapattım ve orada araba 25 sene yattı. Sonra kesin dönüş yaptığımda aracı geri çıkardım, noksanlarınıAracın yaşına bağlı olarak yıprandığını ve belirli kaporta işlemlerinden geçtiğini kaydeden Öçgüder, 'Arabada değişen parçalar var ancak yüzde 80'i orijinal. Zaten arabanın sadece tekerlekler ve minderleri yerli olarak takıldı. Bu zaman içerisinde boyası da değişti, 63 sene önce boyanan arabada boyası halen durur mu? Mecburen aracı boyadık. Arabanın ilk rengi maviydi' şeklinde konuştu.Yüzde 80'i orijinal olan aracını çocuğu gibi koruyan ve saklayan Cafer Öçgüder yıllardır kendisine dostluk yapan aracına artık kullanamadığı için aracına veda edeceği günü bekliyor.'Şimdiye kadar satmayı düşünmedim ancak artık kullanamıyorum'Öçgüder, aracın taliplisinin çok olduğunu ifade ederek, “Araba ile fotoğraf çekinmek isteyen çok var ben de şakaya getiriyorum ve 'her fotoğraf 10 lira diyorum', tabi ki şaka yapıyorum. Aracı almak için çok arayan oluyor ben şimdiye kadar satmayı düşünmediğim için işte bu zamana getirdik. Ben de yaşlandım artık arabaya binme şansım yok o yüzden satabilirim' ifadelerine yer verdi.