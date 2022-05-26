Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin kirli oyununu deşifre etti!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör odaklarını barındırdıklarını belirterek, "İki ülkenin de NATO'ya girmesine hayır diyeceğiz" dedi. Erdoğan, özellikle İsveç'in tam bir terör yuvası olduğunu ifade etti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, bu gelişmelerin ardından NATO süreciyle ilgili sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin pozisyonuna dikkat çekti. İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik kaygısının olmadığını belirten Başbuğ, "İki ülkenin NATO'ya katılmasının sebebi ABD'nin teşviği...ABD'nin işi savaşı küresel boyuta getirmek istiyor." ifadelerini kullandı. ABD'nin Yunanistan üzerinden yeni bir oyun planladığını dile getiren Başbuğ, "ABD, Yunanistan'ı da yeni bir Ukrayna yapmak istiyor. Miçotakis'e Zelenskiy rolünü hazırlıyor. Burada bir kirli tuzak var." diye konuştu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru süreci ve ABD'nin NATO krizi üzerinden planladığı kirli oyunu sabah.com.tr'ye açıkladı.



"MİÇOTAKİS'E ZELENSKİY ROLÜNÜ HAZIRLIYOR"



"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının sebebi ABD'nin teşviği." diyen Coşkun Başbuğ, İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik kaygısının olmadığını ifade etti.



İki ülkenin NATO'ya başvurmasıyla ilgili "ABD'nin kurmak istediği kumpas… ABD'nin işi savaşı küresel boyuta getirmek istiyor." yorumunda bulunan Başbuğ, "İsveç ve Finlandiya'nın asla güvenlik kaygısı yok. Kamuoyunda böyle bir algı oluşturuldu. Siyasi iktidarın alacağı karara destek amacıyla yapıldı. Rusya bir tehdit, Finlandiya'ya saldıracak gibi bir hava oluşturuldu. Rusya'nın ilk etapta Finlandiya ve İsveç'e saldırmak gibi bir niyeti yok.





Zaten bunu Putin'in söylemlerindeki yumuşamada da görüyoruz. Sürekli alttan alan bir Rusya tablosu var ortada. Burada ABD'nin bir provokasyonunun olduğunu, bu iki ülkeyi yeni Ukrayna yapmak üzere sinsi hazırlıklar peşinde olduğunu biliyoruz. Hatta ABD'nin bu bahsettiğim tuzağı sadece Finlandiya ve İsveç üzerinden değil Yunanistan üzerinden de işliyor. ABD, Yunanistan'ı da yeni bir Ukrayna yapmak istiyor. Miçotakis'e Zelenskiy rolünü hazırlıyor. Burada bir kirli tuzak var. Güvenlik kaygısı baskısıyla yapılıyor ancak arka planı bambaşka." ifadelerini kullandı.



"UZUN VADEDE SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLER"



Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, kısa vadede olmasa da uzun vadede savaşa sebep olabileceğini belirten Coşkun Başbuğ, "Yeni bir çatışma ve gerilim bölgesi olabilir. ABD'nin de zaten istediği bu. Savaşı yaymak ve uzatmak. O süreçte silah satmak ve ülkeleri domine etmek.



Plan bunun üzerine kurulu. Bu yüzden ABD ısrarla Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesini istiyor. Bunu aynı zamanda NATO'nun genişlemesi için kullanıyor. ABD'nin birinci hedefi NATO'yu genişletmek ve o süreç içerisinde yeni silah satacağı pazarlar yaratmak ve yeni alanlar açmak." diye konuştu.



"STOLTENBERG, ABD İLE AYNI AĞZI KONUŞUYOR"



NATO'nun, Ukrayna'ya göre İsveç ve Finlandiya'ya karşı izlediği ılımlı politika ile ilgili konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:



"Stoltenberg, süreç içerisinde zaman zaman doğru cümleler kuran ama sonunda ABD'ye teslim olan biri. Yani ABD'nin bu konudaki müdahalesi, Stoltenberg'in önüne geçemediği bir olgu.



Türkiye'yi de daha önce Suriye konusunda sonuna kadar destekleyen cümleleri vardı. Fakat sonradan bu cümleler ağız değiştirdi, farklı yerlere geldi. Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç konusunda da aynı çizgide gidiyor. Normal şartlarda gerilimi düşüren cümleler kurması beklenirken, fakat tam tersi ABD ile aynı ağzı konuşuyor.



ABD'nin politikalarına hizmet edecek cümleler kuruyor. Ukrayna konusundaki soğukluğu daha savaşın başında dillendirildi. Rusya'nın aleyhine dengeler değiştiğinde ABD ile birlikte Stoltenberg de şahinleşti. O şahinlik devam ediyor."



"İSVEÇ'İN İPİYLE KUYUYA İNİLMEZ"



Başbuğ, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Özellikle İsveç'in ipiyle kuyuya inilmez. 33 teröristi verse de Türkiye'nin her istediğini yapacağına dair kağıt imzalasa da bunların bu söylemleri ve fiiliyatıyla asla sahaya inilmez. Özellikle İsveç'in yarın verdiği sözleri tutmayacağı, bunlardan döneceği kesin. Yaşanmış örnekler var.



Bu sadece İsveç ve Finlandiya meselesi değil. Bu mesele gelecekte Türkiye'yi de etkileyecek büyük bir oyunu bozmak meselesi.



Onun da tek yolu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini engelleyerek ABD'nin planını bozmak."