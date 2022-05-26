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3. Dünya Savaşı başlayacak mı? George Soros'tan korkutan çıkış: Medeniyetin sonu gelecek

Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala için 'Türkiye'nin Soros'u' benzetmesi yaptıktan sonra sıklıkla gündeme gelen ve koronavirüs pandemisinde sorumlu olmak da dahil bazı kesimlerce terörist bile ilan edilen ABD'li ünlü milyarder iş insanı George Soros'tan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. Ukrayna'da yaşanan savaşın 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceğini söyleyen Soros, "Medeniyetin sonu gelebilir" ifadelerinde bulundu.

3. Dünya Savaşı başlayacak mı? George Soros'tan korkutan çıkış: Medeniyetin sonu gelecek
Ekleme: 26.05.2022 - 13:14 Güncelleme: 26.05.2022 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
3. Dünya Savaşı başlayacak mı? George Soros'tan korkutan çıkış: Medeniyetin sonu gelecek
ABD'li miyarder ve skandal hamleleriyle sıklık gündeme gelen George Soros'tan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili korkutan açıklama geldi.

Komplo teorileri söz konusunda sıklıkla adından söz ettiren Soros, geçtiğimiz günlerde Davos Zirvesi'ndeydi. Dünya Ekonomik Forumu'nun akşam yemeğinde dünyanın güncel durumunu değerlendiren Soros, konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping'i hedef aldı.

Soros, otokratik rejimin yükselişte, açık toplumların ise kuşatma altında olduğunu söyleyerek ekonomik çöküş yakın olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşını ele alan Soros, "Ukrayna'da yaşanan savaş 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir ve medeniyetimiz bundan sağ çıkmayabilir" dedi.

Ayrıca Soros, Ukrayna'da yaşanan savaşın birden bire gerçekleşmediğini, dünyada oluşan sistemin bir birikimi olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının devamında Soros, "Detayları çözmesi uzun zaman alacak ama Avrupa doğru yönde ilerliyor. Ukrayna'nın işgaline tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir hızla birlik içinde ve kuvvetle yanıt verdi" sözlerine yer verdi.

Angela Merkel'e atıfta bulunan Soros, "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in izlediği Merkantilist politiklar sebebiyle Avrupa'nın Rus fosil yakıt bağımlılığı gereğinden çok fazla. Rusya ile doğal gaz tedariki konusunda özel bir anlaşma yapıldı ve Çin'in Almanya'nın en büyük ihracat pazarı haline getirdi. Alman ekonomisi yeniden yönlendiriliyor, ancak bu uzun bir zaman alacak" dedi.
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