PKK ele başı Salih Müslim Millet İttifakı'na oy topluyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesine harekat talimatı vermesinin ardından terör örgütü PKK'da panik havası oluştu. Örgütün kanalına konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, çareyi seçmene çağrı yapmakta buldu, CHP ve İYİ Parti'ye oy istedi. PKK ele başlarından Salih Müslim de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, her gün kayıplar verdiklerini itiraf etmiş, “Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye’yi karşısına almaz” ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sınır ötesine düzenlenen harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini belirterek, 'Suriye'nin kuzeyinde hazırlıklar tamamlandığında yeni operasyonlar başlayacaktır.' ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını söylemişti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesine harekat talimatı vermesinin ardından terör örgütü PKK'da panik havası oluştu. Örgütün kanalına konuşan PKK elebaşlarından Cemil Bayık, AK Parti ve MHP'nin seçimi kaybetmesi gerektiğini söyledi.Geçtiğimiz dönemlerde HDP'ye oy isteyen PKK elebaşı Cemil Bayık, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'ye oy istedi.Başkan Erdoğan operasyon sinyali verdi, terör örgütü tutuştu! PKK elebaşı Millet İttifakı'na oy topluyor | VideoÖte yandan, örgütün sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan Salih Müslim de geçtiğimiz günlerde itiraf niteliğinde açıklamalar yapmıştı. Her gün kayıplar verdiklerini itiraf eden Müslim, 'Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz.Hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yönetici öldürüldü. Bu SİHA'lara, Drone'lara karşı bir çözüm üretmek zorundayız. Kendimizi korumak ve tedbirlimizi almak zorundayız. Her gün kayıplar veriyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.