Ömer Çelik'ten FETÖ propagandası yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik yaptığı açıklamalara tepkiler sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu açıklamaları kınadı. "Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada verdi mesajlarını.'Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür' ifadelerini kullandı.Çelik, Cumhurbaşkanı'nı hiç kimsenin nefret siyasetinin diliyle tehdit edemeyeceğini söyledi.'Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz' dedi.