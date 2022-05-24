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Muhalefette adaylık tiyatrosu!

ABD'nin CHP'nin Maltepe mitingi öncesi kaos çıkaracak nitelikteki açıklaması ve ABD Ankara Büyükelçisi Flake'in HDP ile İYİ Parti'yi peş peşe ziyaret etmesini AK Partili vekiller değerlendirdi.

Muhalefette adaylık tiyatrosu!
Ekleme: 24.05.2022 - 18:32 Güncelleme: 24.05.2022 - 18:43 / Editör: Ozge Selin
Muhalefette adaylık tiyatrosu!
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in önce HDP'yi daha sonra ise İYİ Parti'yi ziyaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. ABD, CHP'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği miting öncesi de, provokatif bir uyarı yayınlamış, polisin orantısız güç ile müdahale edebileceğini bildirmişti. Peş peşe yaşanan bu gelişmeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Ok ve Turan, Biden'ın iktidarı devirmek için muhalefet ile çalışacaklarını belirttiği açıklamayı hatırlattı, çarpıcı ifadeler kullandı.

AK PARTİLİ İSMAİL OK: MİLLETTİN DİKKATİNDEN KAÇMIYOR

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yaşananların geniş bir perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ok, "Bu konuyu daha üst pencereden değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. ABD, Türkiye'yi her yerden kuşatma fiiliyatında. Yunanistan'da yapılan üslerin kime karşı yapıldığı muammaydı ama şimdi görülüyor ki, Türkiye'yi kuşatma projesi. Yunanistan Başbakanı'nı Biden'ın karşılaması ve kendisini bir Yunan olarak ifade etmesini ben Türkiye'ye karşı mesaj olarak değerlendiriyorum." dedi.

Ok, Biden'ın 'İktidarı devirmek için muhalefet ile çalışacağız' açıklamasını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

İç siyasete dönecek olursak, Biden'ın daha seçim kampanyası döneminde Türkiye'nin iç siyasetini dizayn etme sözlerini bugün gibi hatırlıyoruz. Son haftada yaşadıklarımız da bunların devamı. ABD iyice pervasız bir şekilde hareket ediyor. Türkiye düşmanlığını içeride ve dışarıda göstermekte. Türkiye'deki muhalif partilerin buna karşı bir tutum sergilemeyi bırakın, hiçbir şey yokmuş gibi görüşmeleri sürüyor. HDP'yi ben siyasi parti olarak görmüyorum, terör örgütünün destekçisi... ABD tarafından hem HDP hem de terör örgütü ABD tarafından yönlendiriliyor.

İYİ Parti ve CHP gibi partilerin bunlara tepki koymak bir yana onlarla aynı kulvarda ve benzer söylemlerde bulunmaları Türk Milleti'nin dikkatinden kaçmamaktadır. En iyi şekilde Türk Milleti bunları değerlendirmektedir. Yeri geldiğinde de cevabını verecektir.

"ÖNCE GİZLİ GÖRÜŞMELER ORTAYA ÇIKINCA İTİRAFLAR..."

ABD Büyükelçisi'nin İYİ Parti ve HDP'yi ziyaretini değerlendiren Ok şunları söyledi:

ABD Büyükelçileri ile önce gizli görüşmeler, ortaya çıkınca itiraflar... Böyle bir süreçte ardı sıra HDP ve İYİ Parti'nin ziyaret edilmesi, CHP'nin ve İYİ Parti'nin buradan medet umması demokrasi adına çok üzücü. Türkiye'de siyaset yapanların yüzünü millete dönmesi lazım.

"İÇERİYİ KAŞIMAYA, PROVOKASYONA YÖNELİK SÖYLEMLER"

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Ben önümüzdeki süreçte bu ziyaretlerin artacağını düşünüyorum." dedi, "Bu benzer çirkin demeçlerin artacağını düşünüyorum. Neymiş efendim, 'Maltepe'de polis sert müdahale yapabilirmiş' falan... Bunlar içeriyi kaşımaya, provokasyona yönelik söylemler. Altını yeniden yeniden çiziyorum. Millet İttifakı'nın içinde bulunan kendisini Atatürk'ün kurması ile övünen CHP'nin ve yerli, milli olma iddiası ile yola çıkan İYİ Parti'nin nerden nereye savrulduğunu da çok üzücü bir şekilde gözler önüne sermektedir. Milletimiz de bunu değerlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE SİYASETİ ADINA DA, MUHALEFET ADINA DA UTANÇ VERİCİ"

Biden'ın, 'İktidara karşı muhalefetle çalışacağız' sözleri sonrası ABD Büyükelçisi Flake'in sürekli muhalefet partilerini ziyaret etmesinin bu amaç uğrunda olduğunu vurgulayan Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biden onu dedi, o sözü üzerine, aynı zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Danışmanı Ünal Çeviköz, 'ABD daha yüksek tonda bu tavrını sürdürmeli' dedi. Bu her şeyi gözler önüne seriyor. İtiraz etmelerini beklerken, Biden'ın daha yüksek tonda baskısını istiyorlar. Bu bir ülke adına, muhalefet adına, ülke siyaseti adına utanç verici bir şeydir.

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