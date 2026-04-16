Tabela 3 Günde 3 Kez Değişti! Akaryakıtta büyük İndirim
Petroldeki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları 3 gün içerisinde 3. kez değişti. 14 Nisan'da indirim, 15 Nisan'da zam gelen akaryakıta bugün itibarıyla büyük bir indirim geldi. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişiklik devam ediyor. Buna göre motorinin litre fiyatına 4 lira indirim yansıtıldı.
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceği ve piyasaları sarsan çatışmayı sonlandırmak üzere yeniden müzakerelere başlanabileceğine dair sinyallerle yatay bir görünüm sergiliyor.
Brent petrol fiyatlarındaki savaş dalgalanması, iç piyasalarda akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bugünden itibaren pompaya yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatına 4 lira indirim geldi. İşte 16 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Peki, 16 Nisan 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İŞTE İL İL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.70 TL
Motorin litre fiyatı: 71.59 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.56 TL
Motorin litre fiyatı: 71.45 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.67 TL
Motorin litre fiyatı: 72.71 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.94 TL
Motorin litre fiyatı: 72.99 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL