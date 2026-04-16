Tabela 3 Günde 3 Kez Değişti! Akaryakıtta büyük İndirim

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişiklik devam ediyor. Buna göre motorinin litre fiyatına 4 lira indirim yansıtıldı.Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceği ve piyasaları sarsan çatışmayı sonlandırmak üzere yeniden müzakerelere başlanabileceğine dair sinyallerle yatay bir görünüm sergiliyor.Brent petrol fiyatlarındaki savaş dalgalanması, iç piyasalarda akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bugünden itibaren pompaya yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatına 4 lira indirim geldi. İşte 16 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişiklik devam ediyor. Buna göre motorinin litre fiyatına 4 lira indirim yansıtıldı.Peki, 16 Nisan 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 62.70 TLMotorin litre fiyatı: 71.59 TLLPG litre fiyatı: 34.99 TLBenzin litre fiyatı: 62.56 TLMotorin litre fiyatı: 71.45 TLLPG litre fiyatı: 34.39 TLBenzin litre fiyatı: 63.67 TLMotorin litre fiyatı: 72.71 TLLPG litre fiyatı: 34.87 TLBenzin litre fiyatı: 63.94 TLMotorin litre fiyatı: 72.99 TLLPG litre fiyatı: 34.79 TL