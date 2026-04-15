Ak Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten CHP'li Emir'e Tokat Gibi Cevap! 'Bu Bir İndirim Değildir'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin su fiyatlarına yönelik iddialarına Meclis kürsüsünden yanıt veren AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'li Murat Emir'e tepki gösterdi. AK Parti dönemindeki maliyetler ile güncel rakamları kıyaslayan Gökçek, suyun bedelinin dolar bazında nasıl katlandığını şu sözlerle ortaya koydu:'Öncelikle Sayın Emir'e şunu söylemek istiyorum. Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu açıklamada Ak Parti dönemi yani Gökçek dönemi ile ilgili olarak 1.7 dolar olarak fiyatı söylemişlerdi. Bugün Sayın Mansur Yavaş'ın dönemiyle alakalı 9 kalem 145 TL ortalamasıdır. Yani 3.27 dolara gelir ki neredeyse iki katıdır. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum.'Konuşmasının devamında Mansur Yavaş yönetiminin 'indirim' adı altında sunduğu uygulamaların aslında bir 'bindirme' operasyonu olduğunu vurgulayan Gökçek, vatandaşın nasıl mağdur edildiğini sert bir dille eleştirdi. Yapılan zamların ardından gelen göstermelik indirimlerin halkı kandırmaktan öteye geçmediğini belirten Gökçek, şu ifadeleri kullandı:'Özellikle ikinci mevzuya geldiğimiz zaman Murat Emir'e şunu anlatmak istiyorum. Efendim, %44 zam yapıyorsunuz vatandaşa. Önce fiyata bindiriyorsunuz. Bindirdiğiniz fiyatın üstünden indirim yapıyorsunuz. Yani bu bir indirim değildir.'Meclis'teki çarpıcı açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşan Osman Gökçek, Ankara'daki fahiş fiyat artışlarına dikkat çekti. CHP'li Murat Emir'e dolar bazındaki farkı açıkça anlattığını ifade eden Gökçek, su fiyatlarını önce fahiş şekilde yükseltip ardından o yüksek fiyat üzerinden indirim yapmanın bir 'indirim' sayılamayacağını belirterek Ankara halkının hakkını savunmaya devam edeceğini vurguladı.