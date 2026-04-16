Avrupa Birliği'nden WhatsApp'a Baskı! Meta Karara İtiraz Edecek

Avrupa Birliği, WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'yı platformunda üçüncü taraf yapay zeka sohbet botlarına izin vermeye zorluyor.Bu hamle, WhatsApp'ın rakip şirketleri engellediği yönündeki antitröst soruşturmasının ardından ciddi bir tehdit olarak gündeme geldi.Avrupa Komisyonu'nun bu kararına karşı çıkan Meta, sürece resmi olarak itiraz edeceğini duyurdu.Şirket, bu dayatmanın rekabeti teşvik etmek yerine rakipleri sübvanse edeceğini belirterek, Avrupalı küçük işletmelerin OpenAI gibi şirketlerin faturasını ödememesi gerektiğini savundu.Geçtiğimiz mart ayında Meta, soruşturmayı çözüme kavuşturmak amacıyla üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarından erişim ücreti almaya başlamıştı.Ancak Avrupa Komisyonu, bu fiyatlandırma politikasının yasal bir yasakla aynı etkiyi yarattığını belirterek şirketin stratejisini kesin bir dille reddetti.Geçen yıl başlatılan geniş çaplı soruşturma, WhatsApp'ın yeni kullanım şartlarının yapay zeka şirketlerinin müşterilerle iletişim kurmasını engellediği endişelerine dayanıyor.Komisyon yetkilileri, uygulanan erişim ücretlerinin Meta'nın pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki ön görüşlerini değiştirmediğini vurguluyor.