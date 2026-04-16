TOGG Kullananlara Müjde! Şarj İstasyonlarındaki Büyük Dert Ortadan Kalktı

TOGG iştirakli Trugo şarj istasyonları, T10X ve T10F kullanıcıları için otomatik tanıma ile temassız şarj teknolojisini kullanıma sundu. Autocharge özelliğinden faydalanmak için sahip olmanız gereken kriterler belli oldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) iştiraki olan Trugo'nun şarj istasyonları, elektrikli araç sürücülerinin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıran Autocharge olarak otomatik tanıma ile temassız şarj özelliğini resmen devreye aldı.X'te 'TOGG_Team' hesabı tarafından paylaşılan detaylara göre, yeni sistem sayesinde sürücüler istasyonlarda şarj işlemini başlatmak amacıyla kart okutma, mobil uygulama açma veya QR kod tarama gibi adımlarla vakit kaybetmeyecekler.Elektrikli araçlar doğrudan istasyon tarafından algılanacak ve enerji aktarımı otomatik olarak başlayacak. Böylelikle sürücüler sadece kabloyu araca takarak işlemlerini saniyeler içerisinde halledebilecek.Özellikten faydalanabilecek araçların gereksinimleri de netleşti. Paylaşılan detaylara göre, 1.7.2 yazılım sürümüne sahip TOGG T10X ile 2.0 yazılımını barındıran TOGG T10F modelleri Autocharge özelliğini sorunsuz biçimde kullanabilecek.