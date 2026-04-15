Lisedeki Pompalı Dehşet ‘Geliyorum’ Demiş! Saldırgan Ömer Ket’in Ailesinden İntikam Mesajı

Olay dün sabah Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 2023 yılında devamsızlık yüzünden sınıfta kalan ve okuldan atılan 19 yaşındaki Ömer Ket, elinde pompalı tüfekle okul bahçesi ve içerisinde rastgele ateş açtı.Olayda 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis Emre Çopur ve kantin işletmecisi yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı silahla okulda başına ateş ederek intihar etti. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi. Bazı öğrenciler saldırıdan kurtulmak için sınıfın pencerelerinden atladı. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmen Cihat Edim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.Saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan Ömer Ket'in okul koridorlarında tüfekle dolaşırken, mermisini doldurup ateş açtığı ve öğrencilerin kendilerini sınıflara kapatıp korumaya çalıştığı görüldü.Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın ardından Siverek Devlet hastanesini ziyaret ederek olayda yaralanan öğretmen, öğrenci ve polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi alarak saldırının yapıldığı okulda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili, '16 yaralımız var. Sağlık durumları orta seviyede değerlendirilen bazı yaralılarımız il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir' ifadelerini kullandı.Saldırgan Ömer Ket'in sosyal medyada '20 Nisan'da beni çok iyi hatırlayacaksınız. Eski okulumdan intikamımı alıcam gerekirse tüm kunduzları toprağa geri göndereceğim bu bir okul saldırısı' şeklinde paylaşım yaptığı için okul müdürü tarafından şikayet edildiği ve önceki gün gözaltına alındığı ortaya çıktı.Gözaltına alınan Ket'in 'hesabımı ele geçirmişler ben yazmadım' dediği için serbest bırakıldığı öğrenildi. Ömer Ket'in yine sosyal medyadan okul yönetimine ve öğrencilere yönelik tehditlerde bulunduğu, ''Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak'' 'Yarın görüşürüz, hepinizi yok edicem' yazdığı ortaya çıktı.Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, 'Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı' dedi.Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve sonrasında açık liseye kayıt yaptıran Ömer Ket'in açık lisede de başarısız olduğu öğrenildi. Ömer Ket'in eğitim hayatının bitmesinden dolayı okul müdürünü sorumlu tuttuğu ve kin beslediği öğrenildi.Babası inşaat işçisi olan ve sosyal yardımlarla geçinen 9 kişilik ailede yaşayan Ömer Ket sürekli bilgisayarda şiddet içerikli savaş oyunu pubg oynuyor ve kill (öldüreceğim) anlamında paylaşımda bulunuyordu. Boş zamanlarında bir lokantada çalışan Ömer Ket'in oynadığı oyundan etkilenerek eldiven ve sırt çantası takıp okula saldırıya gittiği belirlendi.Saldırgan Ömer Ket'in ailesi dün 'Kanın yerde kalmayacak, intikamını alacağız' şeklinde paylaşımlar yaptı. Bunun üzerine aileden 15 kişi gözaltına alındı.