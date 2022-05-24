HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.Sancar burada yaptığı konuşmada, beklenildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrasında Suriye'nin kuzeyine sınır ötesi harekat mesajlarına değindi.Erdoğan'ın açıklamalarını 'savaş siyaseti' şeklinde nitelendiren Sancar, "Bu iktidar yeniden beka söylemi ile ambalajladığı savaş siyasetini uyguluyor. Bölgesel, askeri operasyonların daha da yaygınlaşacağını dün AK Parti Genel Başkanı duyurdu.Ukrayna'da barış güvercini, Orta Doğu ve ülkede savaş şahini. Bu politikalar her açıdan bu ülkenin halklarına ve barış kurma çabalarına karşı en büyük tehdittir.