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HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sınır ötesi harekat mesajına tepki göstererek muhalefeti buna karşı gelmeye çağırdı.

HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı
Ekleme: 24.05.2022 - 15:58 Güncelleme: 24.05.2022 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Sancar burada yaptığı konuşmada, beklenildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrasında Suriye'nin kuzeyine sınır ötesi harekat mesajlarına değindi.

HDP sınır ötesi harekata karşı çıktı

Erdoğan'ın açıklamalarını 'savaş siyaseti' şeklinde nitelendiren Sancar, "Bu iktidar yeniden beka söylemi ile ambalajladığı savaş siyasetini uyguluyor. Bölgesel, askeri operasyonların daha da yaygınlaşacağını dün AK Parti Genel Başkanı duyurdu.

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