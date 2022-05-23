İsveç'ten kritik Türkiye açıklaması!

Geçtiğimiz haftalarda savaş nedeniyle artan endişeleri gerekçe gösteren İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuracağını açıklamasının ardından gözler duruma son noktayı koyacak olan Türkiye'ye çevrildi. Türkiye ise şimdilik bu kararı kabul etmeyerek söz konusu ülkelerin teröre verdiği desteği ve Türkiye'ye yönelik alınan kısıtlama kararlarının kaldırılmasını talep etti.İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti.İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki yaklaşımını değerlendirdi.Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak." ifadelerini kullandı.Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını sözlerine ekledi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile dün bir telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde ikili ilişkiler ve iki ülkenin NATO'ya üyelik başvuruları ele alındı.Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.Başkan Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı. PKK/PYD/YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, İsveç'in, terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.Bu görüşmenin ardından açıklama yapan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı