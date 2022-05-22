Irak'ın kuzeyinde, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist, atış destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde sürdürülen çalışmalar neticesinde, teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor.
Bölgede görev yapan Mehmetçik, taciz ateşi açan 3 teröristi atış destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi.
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde'
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.'