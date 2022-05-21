Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı: Yüzyıllar geçse de unutulmayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Çerkes Sürgünü'nün 158'inci yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesbından bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında "Ana vatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Çerkes Sürgünü'nün 158'inci yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesbından bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında "Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı..