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Polonya'dan İsveç ve Finlandiya çıkışı! Saldırı halinde...

Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor. İki ülkeye terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den 'Olumlu yaklaşmıyoruz' açıklaması gelmişti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu ile ilgili Polonya'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Polonya'dan İsveç ve Finlandiya çıkışı! Saldırı halinde...
Ekleme: 20.05.2022 - 11:29 Güncelleme: 20.05.2022 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Polonya'dan İsveç ve Finlandiya çıkışı! Saldırı halinde...
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunun yankıları sürüyor. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin olumsuz yaklaştığı üyelik sürecine ilişkin Polonya'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

POLONYA'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifakta yer alma durumlarını değerlendirdi. Bir konferansta konuşan Morawiecki, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını Avrupa'da güvenliği güçlendirmenin önemli bir işareti olarak görüyorum." dedi.

"İSVEÇ VEYA FİNLANDİYA'YA SALDIRI OLURSA..."

Morawiecki, açıklamasında, "Katılımları (süreçleri) sırasında İsveç veya Finlandiya'ya bir saldırı olması durumunda Polonya'nın yardıma gideceğini açıkça belirtmek isterim." diye ekledi.

Finlandiya ve İsveç, çarşamba günü NATO ittifakına katılmak için resmen başvurdu.

TÜRKİYE'DEN 'HAYIR' DİYECEĞİZ AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını köprü üstlerine, her yere asacaklar. Bunlar, ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, bunlara ciddi manada parasal destekler de verip, bunlara silah desteği veren bu ülkeler. Kendilerine de söyledik."

Türkiye, teröre karşı "ama"sız "fakat"sız mücadele edilmesi ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin vurguluyor.

Bu amaçla da Ankara muhataplarına karşı bir manifesto sunmaya hazırlanıyor. İşte NATO'da gözlerin Türkiye'ye çevrildiği konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...

TÜRKİYE'DEN 10 MADDELİK MANİFESTO

İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirdiği harekatlara tepki göstererek Türkiye'ye silah satışını durdurmuştu. Türkiye'nin bu iki ülke ile "müttefiklik" ilişkisi içinde bulunabilmesi için ise 10 maddelik şu şartların sağlanması gerekiyor:

1-PKK ve türevleri terör örgütüdür. Bu konuda tutum netleştirilmeli.

2-Terör örgütünün sözde yönetici kadrosunda bulunan isimlerin ülkelerin parlamentosunda kabul görmesi dahil faaliyetler durdurulmalı. Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar gibi teröristlerin ülke parlamentosunda konferans düzenlemesi kabul edilemez.

3-Özellikle terör örgütü YPG'ye sağladığınız açık mali destek kesilsin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kisvesi altında diğer terör örgütleri meşrulaştırılmamalı.

4- PKK'nın yönetici kadrosuyla Irak-Suriye sahasında yapılan ve örgüte canlılık kazandıran temaslardan kaçınılsın

5-FETÖ firarisi olup arama kararı olan isimlerin ülkelerde yürüttükleri dezenformasyon faaliyetleri durdurulsun

6-PKK/YPG/KCK adına faaliyet yürüten, suça bulaşan ve bu nedenle kırmızı bültenle aranan örgüt mensuplarının iade işlemleri hızlandırılsın

7-Kendi ülkenizin güvenliği için haklı olarak teminat ararken müttefiklik ruhu ile bağdaşmayan şekilde Türkiye'nin güvenliğine karşı her türlü faaliyete arka çıkmaktan vazgeçin

8-Terörle mücadele konusunda Türkiye ile düzenli istişare ve yakın işbirliğinde kalacak bir mekanizma oluşturmak için karşılıklı inisiyatif alınmalı

9-Terör örgütü iltisaklı oluşumların ülkenizdeki para trafiğini kesin, banka hesaplarını bloke edin

10-STK görüntüsü altındaki örgütlerin Türkiye'ye karşı yürüttüğü faaliyet ve fon toplama girişimlerini önleyin
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