Başkan Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez ile buluşacak!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek. 20-22 Mayıs tarihleri arasındaki ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da değerlendirilecek..

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek. 20-22 Mayıs tarihleri arasındaki ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da değerlendirilecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marquez, Erdoğan'ın davetine icabetle 20-22 Mayıs'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.