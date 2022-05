Barışmak için gittiği eski sevgilisini bıçakladı!

Kayseri'de bir süre önce ayrılan lise 2. sınıf öğrencileri B.A ile G.O, adlı kız öğrenci sabah okula gitmeden önce barışmak için mezarlıkta buluştu. İddiaya göre G.O barışmayı kabul etmeyince B.A yanında bulunan bıçakla kız öğrenciyi boğazından, kendini ise karnından ve bacağından bıçakladı.

Kayseri Merkez Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi'ndeki bir Anadolu lisesinin 2. sınıfında okuyan ve daha önce sevgili olan B.A ile G.O adlı kız öğrenci bir süre önce ayrıldı.Okulunu değiştiren G.O'yu arayan B.A barışmak istediğini söyleyerek 'Germir Mezarlığında buluşalım' dedi. Okula gitmeden önce sabahın erken saatlerinde buluşan öğrenciler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre G.O, barışma teklifini kabul etmeyince B.A yanında getirdiği bıçağı G.O'nun boğazına iki kez sapladı. Kız öğrenci ağır yaralanırken B.A ise bıçağı kendi karnına ve bacağına sapladı.Olaydan sonra babasını arayan B.A, olayı anlattı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan G.O, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne B.A ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.G.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken B.A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.