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Van'ın Maldivler’i aratmayan adası Çarpanak

Van Gölü’nün Çarpanak Adası ile yarımadası, beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler’i aratmıyor.

Ekleme: 18.05.2022 - 15:11 Güncelleme: 18.05.2022 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Van'ın Maldivler’i aratmayan adası ÇarpanakAsırlar öncesinde bir yarımada parçası olan Çarpanak Adası, Van Gölü suyunun yükselmesiyle ada haline geldi.

Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak, el değmemiş dokusuyla bahar aylarında daha güzel bir manzaraya büründü.

Van'ın Maldivler’i aratmayan adası Çarpanak

Tedbirli turlar
Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi mevkisinde yer alan Çarpanak Adası'na, yarımadadaki iskeleden teknelerle ulaşım sağlanabiliyor.

Çarpanak Adası'na, üstündeki doğal yaşamın bozulma tehlikesine karşı tedbirli turlar düzenlenebiliyor.

Mest eden görüntüler
Ayrıca adanın üzerinde ise Ktouts Manastırı bulunuyor.

Kıyısındaki beyaz kum ve tertemiz suyuyla büyüleyen bölge, Van Gölü'nün turkuaz mavisi içerisinde mest eden bir görüntü sunuyor.

Van'ın Maldivler’i aratmayan adası Çarpanak

Keşfedilmeyi bekliyor
El değmemiş eşsiz bölge, havadan görüntülendi.

İHA'nın haberine göre ada, bu görüntüsüyle yeniden keşfedilmeyi bekliyor.
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