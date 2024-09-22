Trafikte bir haftada 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi

Trafik kontrolleri yurt genelinde aralıksız sürüyor.İçişleri Bakanlığı, 12 - 19 Eylül tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin güncel istatistiklerini sosyal medya hesabından açıkladı.Bakanlık tarafından yapılan paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:- Ülkemizde motosiklet ve motorlu bisikletler, toplam motorlu araçların %19,3'ünü oluşturmasına rağmen,2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam kazaların %45,2'sine motosiklet ve motorlu bisikletler karıştı. Bu çok yüksek bir oran.Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerimiz etkin ve yoğun bir şekilde devam edecek.Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 12-19 Eylül 2024 tarihleri arasında:2 Milyon 645 bin 136 araç denetlendi.- Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 273 sürücüye işlem yapıldı.- Hız ihlalinde bulunan126 bin 597,- Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 925,- Emniyet kemeri kullanmayan20 bin 376,- Sürücü belgesiz araç kullanan18 bin 421 ve- Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 788 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;- Toplam 466 bin 170 araca/sürücüye işlem yapıldı.Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.