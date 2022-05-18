Teröre bir darbe daha! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı operasyon bölgesine taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.