Melih Gökçek, canlı yayında soruları yanıtladı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek canlı yayında konuştu. Gökçek, maliyetinin söylenenin aksine 700 değil 450 milyon dolar olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Televizyonda tartışalım" çağrısı yaptı.

” Yavaş benimle Televizyona çıksın!”” Yavaş benimle Televizyona çıksın!”ınına katılan Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek kendisine yöneltilen yanıtladı. Gökçek'in açıklamasından satır başları şöyle:'Belediye başkanı olursam 6 ayda Ankapark'ı açarım”'Size soruyorum 'bu adam ne yaptı' diye hiçbirşey diyorsunuz, birşey bilmediğiniz halde çok iyi biri diyorsunuz'”Grup Başkanvekilimiz soru soruyor, Mansur Yavaş cevap vermeden kaçıyor”' İki belediyenin de tek bir dev icraat yok!'''Adamda şeffaflığın ş'si yok! İhalelerin tamamı adrese teslim'İstanbul ve Ankara'da CHP'li belediyeler başarısız!'“Mansur Yavaş'ın mecliste attığı iftiraların haddi hesabı yok!”