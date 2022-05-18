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Mayıs ortasında kar geliyor! Valilik uyardı!

Ankara'da, bugün akşam saatlerinden perşembe günü sabah saatlerine kadar yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışları görülmesi bekleniyor.

Ekleme: 18.05.2022 - 16:40 Güncelleme: 18.05.2022 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Mayıs ortasında kar geliyor! Valilik uyardı!Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeleri paylaşarak bugün ve yarın için uyardı.

Buna göre, bugün akşam saatlerinden Perşembe günü sabah saatlerine kadar Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve zirai don riskine karşı, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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