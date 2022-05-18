FETÖ'cü eski albay ve üsteğmen Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski albay ve üsteğmen yakalandı. FETÖ şüphelileri güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski albay ve üsteğmen gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, 1. derece yasak bölgede sınır hattında yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan eski albay K.B. ile eski üsteğmen C.L'yi yakaladı. FETÖ şüphelileri güvenlik güçlerince gözaltına alındı.