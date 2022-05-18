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Dikkat! Bu hastalık damarları çürütüyor!

Yüksek kolesterol, kardiyovasküler hastalığın önemli bir nedenidir. Ancak klinik semptomların eksikliği, yakalanmayı zorlaştırabilir. Tüm bunların yanı sıra atardamarlarda plak birikimi, tırnaklarda büyük sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Bu nedenle tırnaklarda olan değişim yakından izlenmelidir.

Ekleme: 18.05.2022 - 15:02 Güncelleme: 18.05.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Dikkat! Bu hastalık damarları çürütüyor!
Periferik arter hastalığı, yönetilmeyen yüksek kolesterolün yaygın bir sonucudur. Dolaşım rahatsızlığı, uzuvlara kan akışını azaltan arterlerin daralmasından kaynaklanır. Dolaşım yavaşlamaya başladığında tırnaklardaki değişiklikler, belirginleşir.

Periferik arter hastalığında, uzuvlat talebi karşılamak için yeterli kan almaz. Bacaklar bu duruma özellikle duyarlıdır. Çünkü fiziksel efor nedeniyle daha yüksek hacimde oksijene ihtiyaç duyarlar.

Yeterince oksijen alınamadığının ilk işaretlerinden bazıları, uzuvların renginde veya sıcaklığındaki değişiklikleri veya ayak tırnaklarında başka komplikasyonlarla ortaya çıkarır.

Bu tür bireylerde kalınlaşmış mantar tırnaklar ve batık tırnaklar gibi ayak başparmağı deformiteleri de vurgulanma eğilimindedir.

Basit ayak deformasyonları, kalınlaşmış tırnak, batık tırnak, kemik çıkıntıları gibi durumlar genellikle Periferik arter hastalığında endişe verici olabilir.

PAD'li birinin bacakları ve ayakları normal kan akışına sahip olmaması nedeniyle görünüşte küçük sorunlar, kabarcıklar ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Bu nedenle engellenen kan akışı, ciddi vakalarda bireyleri enfeksiyon ve ampütasyon tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir.

Bu nedenle araştırmacılar, yukarıda belirtilen komplikasyonlardan herhangi biri için ameliyat olmadan önce mutlaka Periferik Arter hastalığı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekliliği dile getiriliyor.

Bazen hastalar, kan akışındaki kısıtlamalardan da kaynaklanan ayak derisinde renk değişikliği fark ederler.

İlk aşamalarda, bir hastada sağlık sorunları riskini artırabilecek başka bir eşlik eden durum olmadığı sürece, durum zararsız olma eğilimindedir.

Uzmanlar hem diyabet hem de PAH'a sahip olmak, ayak komplikasyonları potansiyelini daha da artırır.

Durum için risk faktörleri, kalp hastalığı ve felç için olanlarla aynıdır; Bunlar arasında sigara, diyabet, obezite ve yüksek tansiyon yer alır. Ancak bu duruma en büyük katkıda bulunanlardan biri, önleyici yaşam tarzı önlemleriyle önlenebilecek yüksek kolesteroldür.

Kolesterol ağırlıklı olarak karaciğer ve diğer organ etleri, yumurta sarısı, karides ve tam yağlı süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur.

Neyse ki, çözünür lif alımını artırmak, yağ moleküllerini vücuttan dışarı sürükleyerek yukarıdaki gıdaların etkilerine karşı koyabilir.
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