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Aile şirketine şok baskın! Yüzlerce mağduru var!

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri oto alım satımı üzerine faaliyet yürüten AUTO 38 adlı aile şirketine operasyon düzenledi. Şirketin yüzlerce mağduru 100 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Ekleme: 18.05.2022 - 17:25 Güncelleme: 18.05.2022 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Aile şirketine şok baskın! Yüzlerce mağduru var!Kayseri'de eski ismi MANGAL 38 yeni ismi AUTO 38 olarak oto alım satım üzerine faaliyet gösteren aile şirketi, önce piyasaya güven sağladı. Ancak şirket son aylarda yapmış olduğu ticari iş ve işlemlerde çek, senet, alım ve satım hususlarında ödemeleri aksatmak dolandırıcılık yapmaya başladı.

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi'nde bulunan şirket sahibi baba Reşit Y (58) ile oğulları Serkan Y (32), Gökhan Y (30) ve Ahmet Y'nin (20) evlerine baskın yaptı. Kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

EV VE İŞYERLERİNDE 100 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Reşit Y ve oğullarının evinde ve şirkette arama yapan polis, 787 bin lira, 15 bin Euro, bin 372 araç satış sözleşmesi, 107 tapu, 70 çek, 1 ruhsatsız tabanca ile dijital materyaller ele geçirdi.

Kayseri içinden ve diğer illerden yaklaşık 200 mağdurun daha olabileceği değerlendirilirken, şuana kadar tespit edilen dolandırılan paranın 100 milyon lira olduğu belirlendi.

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