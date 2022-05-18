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Aidat parası için acımasızca darbedildi!

Yeterli hizmet verilmediği için aidat parasını ödemeyen kadın, site yöneticileri tarafından burnunun kırıldığını ve dövüldüğü öne sürdü.

Ekleme: 18.05.2022 - 17:17 Güncelleme: 18.05.2022 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Aidat parası için acımasızca darbedildi!İstanbul Büyükçekmece'de Pınartepe Mahallesi’nde bir sitede yöneticiler tarafından aidat vermediği gerekçesiyle rahatsız edilen Arzu Buğur, burnundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbedildi.

Defalarca kez konu ile ilgili şikayetçi olan Buğur, yönetici olduğunu söylediği şahsın son olaydan sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Yönetimden olduğu söylenen kişilerin tehditler ve hakaretler savurduğu anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aidat parası için acımasızca darbedildi!

"75 yaşındaki babamı darbettiler"
Korkudan evinden dışarı çıkamadığını ifade eden Buğur, "Biz iki yıl önce bu evi aldık. Taşındığımız günden bu yana hizmet alamadık. Defalarca yolumuz tanımadığımız insanlar tarafından kesildi. Konteynerdeki kişiler, burada hiçbir dairesi olmamalarına rağmen 'Biz yöneticiyiz, bize aidat vereceksiniz' diye tehdit mesajları ve videolarla bize ulaştılar. Biz ilk başta huzurumuz bozulmasın diye aidatları verdik. Daha sonra hizmetin olmadığını, hiçbir çevre düzenlenmesini olmadığını görüp, aidat vermeyi bıraktık. Kendileri bizim antenimizi kestiler, icra takibi başlattılar. Arabamızı çektirdiler. 75 yaşındaki babamı darbettiler. Çocuğuma cinsel taciz hamlesinde bulunmuşlar. Adli pedagog tarafından ifadesi alındı. Şikayetlerimiz karakola yapıldı ve savcılığa iletildi. Takipsizlik kararı çıktı. 10-12 kere şikayetçi olduk." dedi.

“Korkudan sokağa çıkamıyoruz"
Yaşadığı darp olayı hakkında konuşan Arzu Buğur, "Ben arkadaşıma kahve içmeye gittim. Çocuğumu almak için merdivenlerden inerken, burada bu kişi tarafından cinsel istismara uğradım. Ardından arkadaşımla birlikte darbedildik. Belinde cop vardı ve elinde de tahta vardı. Bu insanlardan artık çok korkuyoruz ve sokağımıza çıkamıyoruz. Çocuğum okula gidemiyor, biri ilköğretim diğeri lise öğrencisi iki çocuğum var. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Aracımızı icra takibi yapıp çektirdiler ve 37 bin liralık borca soktular. Bir anda ne olduğumuzu şaşırdık. Site yönetimi olduğunu iddia eden kişi, o adamı benim karşı daireme onu yerleştiriyor. Her dairenin anahtarı onlarda var. Şikayetçi oldum. Avukatım da var ve takipteyim. Kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.
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