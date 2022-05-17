  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sanal tilkilere şafak baskını! 8 ilde harekete geçildi!

İstanbul merkezli 7 ilde yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 17.05.2022 - 10:02 Güncelleme: 17.05.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Sanal tilkilere şafak baskını! 8 ilde harekete geçildi!İstanbul'da ünlü yayıncılık platformu Twitch uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da 9 ilçede 18 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın yaptı.

Sanal tilkilere şafak baskını! 8 ilde harekete geçildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Twitch uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırcılık yaptıkları ve para akladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon çerçevesinde İstanbul'da, 9 ilçede belirlenen 18 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bu baskınlardan biri de Bağcılar İnönü Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada gerçekleşti.

Sanal tilkilere şafak baskını! 8 ilde harekete geçildi!

Özel harekat polislerinin desteği ile binaya giren ekipler, adreste arama yaptı. Gerek bu adreste gerekse operasyonun yapıldığı diğer adreslerde gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul

Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde gerçekleştiği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Millet Bahçesi tartışması ile ilgili flaş açıklama
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun millet bahçesi çelişkisine Bakan Varank'tan tepki: Bozuk saat bile günde iki kez doğru gösteriyor
Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Putin Türkiye'ye mi geliyor?
Bahçeli, Aliyev'e 'Sarsılmaz' dostluk tabancası hediye etti
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi açıklaması: Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmayacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor!
Eurivision'u Ukrayna'nın kazanması akıllara Bosna'ya ve Muhamed Fazlagic'e 1993'te yapılan ayrımcılığı getirdi!
Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Mahmud ilk röportajını verdi! Dikkat çeken Türkiye vurgusu...
CHP yine şaşırtmıyor! Millet Bahçesine karşı çıktılar...
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Başkan Erdoğan'a skandal 'Saddam' benzetmesi!
CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!
Türkiye'nin resti sonrası ABD'den yeni NATO açıklaması!
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!
İşte PKK rezilliği! Türkiye ikiyüzlü İsveç'e resti çekti
İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO kararı dünya manşetlerinde!
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı
Miçotakis Biden ile görüştü! Türkiye'yi hedef aldı!
Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Ev fiyatları mercek altında!

Ev fiyatları mercek altında!

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!