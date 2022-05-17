Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle taziye için 'TUR' uçağı ile Abu Dabi'ye geldi.Başkan Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılandı.Erdoğan, havalimanında bir araya geldiği Nahyan'a, eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın geçen hafta hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti.Öte yandan Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da Abu Dabi'ye geldi.BAŞKAN ERDOĞAN BAE'DEN AYRILDIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı dolayısıyla taziye için gittiği Abu Dabi'den özel uçak 'TUR' ile ayrıldı.İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURMUŞTUCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada,'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Eski Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacaklar ve bu vesileyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştireceklerdir' denilmişti.