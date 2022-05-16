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Beyaz Gazete
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İsmail Saymaz Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a böyle sahip çıktı!

Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri, belediye tarafından iptal edildi. Geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın ardından Gazeteci İsmail Saymaz da sahip çıktı. Sosyal medya hesabından "Uygun olmayan ne? Bin yıldır birlikte yaşadığımız halkın dili mi? Kürtçe ezgiler mi?" diye soran Saymaz'a bir takipçisi, "Dün PKK bu cesareti nereden alıyor diye soran İsmail, bugün PKK destekçisi birini Kürtçe müzik tahammülleri bile yok diye destekliyor" sözleriyle yanıt verdi.

Ekleme: 16.05.2022 - 12:16 Güncelleme: 16.05.2022 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Derince Belediyesi, Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta yapılacak olan konserini prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Aynur Doğan konserinin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi, “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Gelişmelerin ardından muhalefet kanadı, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a destek olarak hükümeti hedef aldı.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

Gazeteci İsmail Saymaz da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Alınan kararın Kürtçe müziğe karşı alındığını savunan Saymaz, "Uygun olmayan ne? Bin yıldır birlikte yaşadığımız halkın dili mi? Kürtçe ezgiler mi? Asıl siz bu çağa uygun değilsiniz." dedi.

"PKK BU CESARETİ NEREDEN ALIYOR?" DİYE SORMUŞTU

Saymaz'ın bu çıkışına takipçilerinden tepki geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı Saymaz'ın paylaşımına şu sözlerle yanıt verdi:

"Dün PKK bu cesareti nereden alıyor diye soran İsmail, bugün PKK destekçisi birini Kürtçe müzik tahammülleri bile yok diye destekliyor.

İsmail arada TRT kürdi kanalını izle, hep Halk TV de yalan haberleri izlemekten hayatınız yalan oldu."
İsmail Saymaz Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a böyle sahip çıktı!
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