Bu ağrı kesicileri kullanmayın! Ölü doğum riskini artırıyor!

Yapılan araştırmalar, ağrı kesici alan hamile kadınların komplikasyon yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Aberdeen Üniversitesi araştırmacıları, parasetamol ve ibuprofen gibi reçetesiz ağrı kesici kullanan kadınlarda erken doğum ve ölü doğum oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.Erken doğuma sebep olan, hamileliklerinde yaygın olarak kullanılan beş ağrı kesiciden birini alan kadınlar %50 daha fazla. Otuz yılda 150.000'den fazla gebeliği inceleyen araştırma, ölü doğum riskinin yüzde 33 daha yüksek olduğunu gösterdi.Her 10 anneden 8'i ateş ve eklem ağrısı gibi hamilelik semptomlarını hafifletmek için ağrı kesici alıyor. Ancak, bazılarının güvenli olduğu ve güvenli olmadığı bir doktora başvurarak alınmasında fayda var. Ulusal Sağlık Örgütü, parasetamolün hamile kadınlar için ilk tercih ağrı kesici olduğunu söylüyor.Ancak yüksek doz aspirin ve ibuprofen gibi iltihap önleyici ilaçlar almama konusunda uyarıyor. 1985 ile 2015 yılları arasında yapılan bir çalışmada 151.141'den fazla gebelik incelendi. Bununla beraber; Parasetamol, aspirin, ibuprofen, diklofenak ve naproksen alan kadınların tıbbi notları incelendi.Parasetamol şu anda hamilelik boyunca güvenli olarak kabul edilmektedir. Özellikle 30 haftadan sonra bebeğin dolaşımını etkileyebileceğinden, ağrı kesici için yüksek doz aspirin önerilmiyor. Yayınlanan bir dergide, her 10 kadından üçünün %29'u hamilelik sırasında reçetesiz ağrı kesici aldığını gösteriyor. Ancak araştırmacılar, 2008 ve 2015 yılları arasındaki gebeliklerde bu rakamın iki kat daha yüksek olduğunu ve bu durumun kullanımın hızlı bir şekilde büyüdüğünü öne sürdüğünü söyledi.Beş ağrı kesiciden en az birini alan annelerin komplikasyon yaşama olasılığı daha yüksek. Bu, bebeklerin düşük doğum oranına sahip olma riskinin %28 daha yüksek olmasını içeriyor. Fakat ilaçların neden bebeklere zarar verdiği bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda bu konu üzerine çalışmaların yapılması gerektiği söyleniyor. Üniversitede bir araştırmacı, anne adaylarının reçetesiz ilaçları almadan önce her zaman tıbbi tavsiye almaları gerektiğini söyledi.