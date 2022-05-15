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Furkan ile PKK koyun koyuna! Alparslan Kuytul'un eşi PKK'lı ismin evine misafir oldu!

Adam kaçırma, gasp ve zorla senet imzalatma suçları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Furkancıların elebaşı Alparslan Kuytul'un eşi provokatör Semra Kuytul, Ağrı'da cezaevinde bulunan kocasını ziyaret etmek için gittiği Van'da PKK'lı Melik Çetin'in evinde kaldı.

Ekleme: 15.05.2022 - 11:25 Güncelleme: 15.05.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Furkan ile PKK koyun koyuna! Alparslan Kuytul'un eşi PKK'lı ismin evine misafir oldu!
Akşam saatlerinde Van Havalimanı'na gelen Semra Kuytul'u karşılayan isim, Furkancılar ile PKK arasındaki işbirliğini gözler önüne serdi. Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan kocası Alparslan Kuytul'u ziyaret etmek için bugün akşam saatlerinde Van'a gelen Semra Kuytul'u KHK ile görevinden ihraç edilen ve PKK propagandası yapma suçundan yargılanan Melik Çetin karşıladı.

SEMRA KUYTUL, MELİK ÇETİN'İN EVİNDE
Kocası Alparslan Kuytul'un provokatif sokak eylemlerinde ön saflarda olan ve yetiştirdiği kadın militanların polislere saldırılarını organize eden Semra Kuytul, sık sık FETÖ ve PKK kanallarına röportaj vermesi ile gündeme gelmişti.

Furkan ile PKK koyun koyuna! Alparslan Kuytul'un eşi PKK'lı ismin evine misafir oldu!

Semra Kuytul'u Van Havalimanı'nda karşılayan Metin Çetin, görevden alınan ve tutuklanan Erciş Eski Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in kocası…

İçişleri Bakanlığı'nca 2019'da görevden uzaklaştırılan Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

FURKAN-PKK İLİŞKİSİ NETLEŞTİ
Daha önce defalarca Türk ordusunun PKK terör örgütüne karşı yaptığı operasyonları eleştiren ve Türk ordusunu katliam yapmakla suçlayan Alparslan Kuytul, HDP'nin özyönetim taleplerine de sıcak baktığını ifade etmişti.

Semra Kuytul'un Van'da otel yerine Melik Çetin'in evinde konaklaması başta kendisini karşılayan Furkancı militanlar olmak üzere herkesi şaşkınlığa uğrattı.
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