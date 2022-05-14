Ümit Özdağ'dan 'kurgu' kokan paylaşım! Tuvalet kabininden 'mülteci' görüntüsü servis etti

Mültecilere yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlar yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine provokasyon içerikli bir paylaşım yaptı. Ümit Özdağ, Esenyurt'ya bir cami tuvaletinden olduğunu iddia ettiği görüntüler paylaşarak "Cami tuvaletinde uyuşturucu kullanan muhacirler" ifadelerini kullandı. Tuvaletlerde kamera olmadığı bilinirken Özdağ'ın tuvalet kabininin içinden görüntü paylaşması vatandaşlar tarafından, "Kurgu ve tiyatro" olarak yorumlanırken sosyal medyada Özdağ'a tepki yağdı.

Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlar ve açıklamalar yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokasyonukörükleyen bir paylaşım daha yaptı.TUVALET GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTITwitter'da bir tuvalet kabininin üzerinden fotoğraflar paylaşan Özdağ, 'Esenyurt'ta camii tuvaletlerinde Uyuşturucu kullanan muhacirler. Yerel basına ağır baskıuygulanarak sığınmacı/ kaçak haberleri yapmaları engelleniyor. Suç kayıtları girilmiyor. Türkler daha fazla suç işliyor yalanı utanmazca söyleniyor.' iddiasındabulundu.RÖNTGEN Mİ TİYATRO MU?Özdağ'ın provokasyonu körüklemek için yaptığı bu paylaşım sosyal medyanın da tepkisini çekti.Tuvaletlerde kamera olmadığı bilinirken, vatandaşlar Özdağ'ın bu görüntülere nasıl ulaştığını sorguladı.Kimi vatandaşlar Özdağ'ın 'görüntüleri siyasette kullanmak için kurguladığı'nı belirterek tepki gösterirken bazı vatandaşlar da Özdağ'ı 'mültecilerin peşine adam takıpsokakta da takip mi ettiriyorsun?' eleştirisinde bulundu.ÖZDAĞ'A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUİçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Alınan bilgiye göre,İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığının suç duyurusu dilekçeleri, 11 Mayıs'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları SoruşturmaBürosuna ulaştı. Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, 'Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrikeyönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır.'değerlendirmesine yer verildi. Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.