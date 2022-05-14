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Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Aile Sempozyumu'na mesaj: Hepimizin en öncelikli görevidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı tarafından "Dijital Çağda Aile" ana temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Uluslararası Aile Sempozyumu'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Aileye yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde düzenlenen sempozyumun bu mukaddes kurumun öneminin anlaşılmasına, konumunun güçlendirilmesine anlamlı katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ekleme: 14.05.2022 - 17:37 Güncelleme: 14.05.2022 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Aile Sempozyumu'na mesaj: Hepimizin en öncelikli görevidir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı tarafından "Dijital Çağda Aile" ana temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Uluslararası Aile Sempozyumu'na yazılı
mesaj gönderdi.

Mesajında sempozyumun başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, İstanbul Aile Vakfını da bu önemli sempozyumun düzenlenmesine öncülük yaptığı için
kutladı. Erdoğan, görüşleri, değerlendirmeleri ve tartışmalarıyla sempozyuma katkı verecek herkese teşekkür etti.

"AİLEYİ KORUMAK HEPİMİZİN EN ÖNCELİKLİ GÖREVİDİR"

Tüm dünyayı tahakkümü altına alan modern hayat ve düşünce tarzının toplumun çekirdeği olan aileyi büyük tehditlerle karşı karşıya bıraktığını belirten Erdoğan, mesajında şunları
kaydetti:

"Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı git gide artıyor. Yaşlı bakımevleri çoğalıyor. Boşanma oranları yükselirken, evlilik oranları maalesef düşüyor. İnsan kalabalıklar içinde daha fazla yalnızlaşırken, aile ve akraba sıcaklığının yerinin dondurulamaması tüm toplumlarda ciddi travmalara yol açıyor. Çok daha vahimi, bireysel özgürlük adına insanlığın ortak değerlerine zıt, sapkın hayat tarzlarının özendirilmesi, medya ve sosyal medya aracılığıyla çarpık ilişkilerin teşvik edilmesi, hatta dayatılmasıdır. Aile kurumunun yıpratılmasına karşı durmak, toplumun temel direği olan aileyi korumak hepimizin en öncelikli görevidir." Başkan Erdoğan, "Aileye yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde düzenlenen sempozyumun bu mukaddes kurumun öneminin anlaşılmasına, konumunun güçlendirilmesine anlamlı katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
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