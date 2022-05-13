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Beyaz Gazete
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Yunan basını: Erdoğan'ın rakipleri için işler iyi gitmiyor

Türkiye seçim öncesi döneme girerken, Yunan televizyonu SKAI'nin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre büyük bir üstünlüğü var gibi görünüyor" dedi.

Yunan basını: Erdoğan'ın rakipleri için işler iyi gitmiyor
Ekleme: 13.05.2022 - 15:13 Güncelleme: 13.05.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Yunan basını: Erdoğan'ın rakipleri için işler iyi gitmiyor
İstanbul'dan yayına bağlanan Yunan televizyonu SKAI'nin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis, yapılan anket çalışmalarının sonuçlarını yorumladı.

HDP'ye boşuna güveniyorlar
HDP'nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a oy vereceklerin oranının eklenmesiyle, muhalefetin seçimleri kazanamayacağını gösterdiğini belirten Kostidis, 'Muhalefet için işler hiç iyi gitmiyor' dedi.

Kostidis, 'Yaklaşan seçimler 'bazılarının hayal ettiği gibi' Türkiye Cumhurbaşkanı için zor olmayacak. Belirleyici olacak oy ise, Kürt seçmen ve kararsızların. Önümüzde bir yıl olmasına rağmen, Kürtlerin bir kısmı muhalefeti destekliyor olabilir, ancak bazıları Erdoğan'ı bu kadar çabuk silmiyor' dedi.

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atıyor
Star gazetesinin haberine göre, Türkiye'de yapılan anketleri değerlendiren Kostidis, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre büyük bir üstünlüğü var gibi görünüyor' dedi.

Yunan muhabir, seçim atmosferine girilirken görünen tabloda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde önde olduğunu söyledi.
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Yunan basını: Erdoğan'ın rakipleri için işler iyi gitmiyor
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