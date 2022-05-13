Yunan basını: Erdoğan'ın rakipleri için işler iyi gitmiyor

İstanbul'dan yayına bağlanan Yunan televizyonu SKAI'nin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis, yapılan anket çalışmalarının sonuçlarını yorumladı.HDP'nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a oy vereceklerin oranının eklenmesiyle, muhalefetin seçimleri kazanamayacağını gösterdiğini belirten Kostidis, 'Muhalefet için işler hiç iyi gitmiyor' dedi.Kostidis, 'Yaklaşan seçimler 'bazılarının hayal ettiği gibi' Türkiye Cumhurbaşkanı için zor olmayacak. Belirleyici olacak oy ise, Kürt seçmen ve kararsızların. Önümüzde bir yıl olmasına rağmen, Kürtlerin bir kısmı muhalefeti destekliyor olabilir, ancak bazıları Erdoğan'ı bu kadar çabuk silmiyor' dedi.Star gazetesinin haberine göre, Türkiye'de yapılan anketleri değerlendiren Kostidis, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre büyük bir üstünlüğü var gibi görünüyor' dedi.Yunan muhabir, seçim atmosferine girilirken görünen tabloda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde önde olduğunu söyledi.