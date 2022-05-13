  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Almanya'nın Stutgart kentinde klasik bir Mercedes-Benz aracının satışı için yapılan açık artırmada 1956 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe isimli araç, 142 milyon dolara alıcı buldu. Yalnızca iki adet üretildiği belirtilen bu otomobil tarihin en pahalıya satılan otomobili olarak kayıtlara geçecek.

Ekleme: 13.05.2022 - 09:15 Güncelleme: 13.05.2022 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı
Otomobil meraklılarının bildiği gibi ikonik tasarımlara sahip olan klasik araçlar, astronomik ücretlere alıcı bulabiliyor. Şimdi ise son zamanlarda artış gösteren araba açık artırmalarına bir yenisi daha eklendi.

Webtekno'da yer alan habere göre bu açık artırmada, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Mercedes-Benz markalı bir araç dudak uçuklatan bir fiyata alıcı bularak tarihe geçti.

Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

MERCEDES-BENZ 300 SLR UHLENHOUT, 142 MİLYON DOLARA SATILARAK REKOR KIRMIŞ OLABİLİR

ABD merkezli şirket Hagerty'e göre Mercedes'in Silver Arrow 300 SLR isimli aracı, gerçekleştirilen bir açık artırmada tamı tamına 142 milyon dolarlık bir (2 milyar 186 milyon 217 bin 800 TL) ücrete alıcı buldu.

Açıklamalarda bunun, tarihin en pahalı araç satışı olarak kayıtlara geçebileceği ifade edildi.

Eğer satış doğrulanırsa Mercedes'in bu aracı, 2018'de 70 milyon dolara satılan Ferrari 250 GTO'nun rekoru geçmiş olacak.

Hagerty'e göre gizli gerçekleşen rekor satış, dev otomobil üreticisi tarafından Stuttgart'ta bulunan Mercedes-Benz Müzesi'nde gerçekleştirildi ve dünyanın önde gelen koleksiyoncularını ağırladı.

Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Bu kişilerin 6 Mayıs günü özel jetlerle şehre getirildiği de gelen haberler arasında yer aldı.

Satışın henüz Mercedes tarafından doğrulanmadığını belirtmek gerek. Şu an için dolaşan söylentilerde aracın 1956 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe olduğu belirtiliyor.

Şirketin o dönemdeki test departmanının başındaki Rudolf Uhlenhaut'ın ismini taşıdığı belirtilen bu araçtan yalnızca iki adet üretildiği de gelen haberler arasında yer alıyor.
FOX'un bir yalanı daha patladı: O çiftçiyi satın alıp yalan haber yapmışlar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2022'nin ilk çeyreğinde büyüme güçlü gelecek
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu hamlesi! Önce gömdü sonra 'normal bunlar' dedi!
Sanayi üretimi verisi açıklandı!
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!
Erken emeklilikte şartlar değişiyor!
Yargıda FETÖ temizliği! Tek tek tespit edilip üzerleri çizildi!
Kan donduran olay! Yeni doğan bebeği balkondan attı kavgalar başına üşüştü!
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerlerini yağmaladı
Kuzey Kore’de Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı: Kim Jong Un'dan itiraf gibi sözler
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 21 terörist öldürüldü...
PKK'nın kritik ismi etkisi hale getirildi!
Ekonomide vergi muafiyeti kararı!
Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: 'Bana göre doğru karar'
Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti 400 bin dolara yükseldi
İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın yaptı: Yaralılar var
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı sonrası Engin Altay haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Kaftancıoğlu kararı sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti.
Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!