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TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

İstanbul, Türkiye ve dünyanın en gözde şehirlerinin başında geliyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği şehir, ekonomi ve kültürün merkezi. TÜİK'in 2021 nüfus verilerine göre de; İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından iç-göç alan şehir ile ilgili en çok merak edilen nüfus verilerinden biri şehirde hangi ilden kaç kişinin yaşadığı. İşte 16 milyona yaklaşan nüfusu ile 'İstanbul'da aslen en çok nereli var?' sorusunun yanıtı!

Ekleme: 13.05.2022 - 13:41 Güncelleme: 13.05.2022 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
Türkiye'nin yeni nüfusu TÜİK verilerine göre; 84 milyon 680 bin 273 oldu. İstanbul'da yaşayanların sayısı ise 15 milyon 840 bin 900! Buna göre; Türkiye'nin nüfusunun yüzde 18,71'i megakentte yaşıyor. Fakat; Nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı...

İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766'sının İstanbullu olduğu sonucu söz konusu. İstanbul'da ise İstanbulluların ardından en çok Sivaslılar yaşıyor. Şehirde yaşayan Sivaslıların sayısı 767 bin 428.

Sivaslıları, 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile Giresunlular takip ediyor.

İstanbul'da 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor.
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