Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 21 terörist öldürüldü...

Mehmetçik, Türkiye'yi ve sınırlarını terör belasından kurtarmak için mücadelesini sürdürüyor.Son olarak teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan sınır karakoluna havanlı bir saldırı düzenlendi.10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti.Hain saldırıda karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerimizden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cezalandırma ateşiyle hedeflere misliyle karşılık veriliyor" denildi.Gerçekleştirilen cezalandırma atışları sonucunda öldürülen terörist sayısı 21'e yükseldi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 21’e yükselmiştir. Cezalandırma atışlarına devam edilmektedir.Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı her türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir."