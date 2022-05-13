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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı!.

Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum....

Ekleme: 13.05.2022 - 21:24 Güncelleme: 13.05.2022 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı!.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 13 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 534 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 oldu. Bir günde toplam 134 bin 27 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 673 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,47 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 620 bin 847'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı ise sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı!.


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