Meteoroloji o bölgeleri son dakika uyardı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Hafta sonu tatil planı yapanlar dikkat .

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa, Bilecik, Burdur, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya'nın güneyi ve Isparta'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR:Genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 12°C, 31°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluİSTANBUL 13°C, 23°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKIRKLARELİ 13°C, 29°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluRize-Artvin Havalimanın'da A Haber özel yayını! Türkiye'nin 58. havalimanı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalarBaşkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarBaşkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davasıTarım kimyasalları fabrikasında gaz sızıntısıABD ile Rusya arasında üst düzey temasKOCAELİ 14°C, 27°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluEGEParçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 8°C, 23°C7Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 27°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 13°C, 26°CParçalı bulutluMUĞLA 9°C, 26°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Isparta'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 16°C, 30°CParçalı ve az bulutluANTALYA 17°C, 24°CParçalı ve az bulutluHATAY 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluOSMANİYE 16°C, 30°CParçalı ve az bulutluABD ile Rusya arasında üst düzey temasABD ile Rusya arasında üst düzey temasTarım kimyasalları fabrikasında gaz sızıntısıTarım kimyasalları fabrikasında gaz sızıntısıBaşkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davasıBaşkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davasıBaşkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarBaşkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarRize-Artvin Havalimanın'da A Haber özel yayını! Türkiye'nin 58. havalimanı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalarRize-Artvin Havalimanın'da A Haber özel yayını! Türkiye'nin 58. havalimanı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalarBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 10°C, 23°CAz bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 13°C, 27°CAz bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°C, 27°CAz bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 10°C, 26°CAz bulutlu ve açık,yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.AMASYA 10°C, 30°CParçalı ve az bulutluGÜMÜŞHANE 7°C, 28°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 12°C, 22°CParçalı ve az bulutluTRABZON 13°C, 23°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RZURUM 2°C, 21°CParçalı ve az bulutluKARS 3°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıMALATYA 11°C, 27°CAz bulutlu ve açıkVAN 4°C, 19°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 10°C, 28°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 14°C, 28°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 13°C, 26°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 17°C, 30°CAz bulutlu ve açık.